Клопп не переживает насчет формы Фирмино

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не переживает насчет формы своего нападающего Роберто Фирмино.

В девяти последних матчах за мерсисайдский клуб Фирмино забил только один гол. 27-летний бразилец не лучшим образом сыграл против "Арсенала" в минувшую субботу и, по слухам, уступит свое место в стартовом составе Даниэлю Старриджу на поединок Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды".



Однако этот спад в игре Фирмино не вызывает тревоги у Клоппа. Юрген уверен, что голы вернутся к его подопечному.



"Нет, я не переживаю. Он упорно трудится — иногда чуть лучше, иногда чуть хуже, но всегда хорошо. Ничего другого здесь нет. Уверен, с ним все будет нормально".



"Пускай он не забивал в последних матчах... Вы говорите, один в девяти? Это во всех турнирах? Разве он не забил "Црвене Звезде"? Это его единственный гол? Ну, и ладно".



"Я не переживаю. Такие вещи случаются. Он очень важный игрок для нас. Я был не сильно доволен нашей оборонительной игрой в первом тайме в Лондоне, и он имеет к этому отношение. Ничего более".



"В конце концов с ним все будет нормально. Мы не впервые сталкивается с подобным. Иногда у тебя все получается легче, чем в другие моменты, вот и все. Здесь не о чем переживать", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.