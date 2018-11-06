Лестер" вернулся с похорон владельца клуба

"Лестер" вернулся домой из Бангкока после похорон владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи.

Напомним, 60-летний Шриваддханапрабха оказался среди пяти людей, которые погибли в результате крушения вертолета на парковке "Кинг Пауэр" после матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма" 27 октября.



В минувший уикенд "лисы" сыграли свой первый матч после этой ужасной трагедии, со счетом 0:1 одолев "Кардиффа". А из Южного Уэльса Клод Пюэль и его игроки сразу же отправились в Таиланд на похороны Вишая.



Проводив своего босса в последний путь, во вторник утром "Лестер" приземлился в Англии. Теперь подопечные Пюэля начинают подготовку к домашнему матчу против "Бернли" в субботу.



