Лестер" вернулся с похорон владельца клуба

Клод Пюэль и Каспер Шмейхель "Лестер" вернулся домой из Бангкока после похорон владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи.

Напомним, 60-летний Шриваддханапрабха оказался среди пяти людей, которые погибли в результате крушения вертолета на парковке "Кинг Пауэр" после матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма" 27 октября.

В минувший уикенд "лисы" сыграли свой первый матч после этой ужасной трагедии, со счетом 0:1 одолев "Кардиффа". А из Южного Уэльса Клод Пюэль и его игроки сразу же отправились в Таиланд на похороны Вишая.

Проводив своего босса в последний путь, во вторник утром "Лестер" приземлился в Англии. Теперь подопечные Пюэля начинают подготовку к домашнему матчу против "Бернли" в субботу.



Метки Лестер, Шривадданапрабха

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2018 15:00

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  1. nuwkax 06.11.2018 15:33 # nuwkax
    Бывает, миллионы людей групо умирают, и никто даже не замечает.

    (ответить)

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