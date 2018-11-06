Конкуренты по Премьер-Лиге требуют повторно проверить "Сити" насчет ФФП

Конкуренты "Манчестер Сити" по Премьер-Лиге требуют устроить повторную проверку "горожан" на предмет возможных нарушений правил финансового фейр-плей.

На днях немецкий журнал Der Spiegel, изучив предоставленные веб-сайтом Fotball Leaks документы, опубликовал большой материал о том, что президент ФИФА Джанни Инфантино лично покрывал нарушения "Сити" и ПСЖ правил ФФП.



Утверждалось, что "горожане" многократно завышали стоимость некоторых спонсорских контрактов, заключая сделки на совсем не рыночных условиях с компаниями, которые аффилированы с владельцами клубами из Абу-Даби.



Возможно, в случае с УЕФА "Сити" удалось отделаться легкой кровью, однако в Премьер-Лиге существуют собственные правила финансового контроля над расходами клубами. По информации The Telegraph, конкуренты "горожан" требуют футбольных чиновников вмешаться.



"Похоже, они нашли модель, которая позволяет им использовать лазейки. Клубы будут очень расстроены, если эти истории окажутся правдой. Они чувствуют, что эти обвинения необходимо тщательно расследовать. Если какие-то клубы игнорируют ФФП, нужно преподать им урок. Ни в одном другом клубе Премьер-Лиги нет такой спонсорской модели", — сообщил источник из другого клуба.



Добавим, "Сити" и ПСЖ категорически отвергают все обвинения, а парижане даже самостоятельно обратились с апелляцией о повторной проверке клубных финансов.