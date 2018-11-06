Каррагер рассказал о "единственом шансе" "Ливерпуля" на титул

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер рассказал, в чем, по его мнению, заключается единственный шанс "Ливерпуля" на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне.

Упущенная на последних минутах победа против "Арсенала" в минувшую субботу (1:1) отбросила "красных" на третье место в Премьер-Лиге и позволила "Манчестер Сити" единолично возглавить таблицу.



Однако Каррагер считает, что у его бывшего клуба еще может появиться возможность опередить действующего чемпиона. Джейми предполагает, что "горожане" сбавят обороты в Премьер-Лиге, если доберутся до поздних стадий в Лиге Чемпионов.



"В "Ливерпуле" расстроены пропущенным в концовке голом против "Арсенала". Но я думаю, болельщикам "Ливерпуля", включая, естественно, меня, нужно просто немного расслабиться. После матча уикенда есть ощущение, словно "Ливерпуль" проиграл борьбу за титул. Вы думаете: "Эх, мы потеряли два очка! А "Манчестер Сити" вырвался на два очка вперед!" Но впереди еще длинный путь".



"Манчестер Сити" лучше, чем "Ливерпуль" — каждый это знает. Но это не означает, что "Ливерпуль" не может выиграть лигу".



"Думаю, надежды "Ливерпуля на победу в лиге могут воплотиться во второй половине сезона, если "Сити" далеко продвинется в Лиге Чемпионов. Их фокус будет на Лиге Чемпионов, и тогда они могут слегка потерять концентрацию в Премьер-Лиге".



"В этом единственный шанс "Ливерпуля", потому что "Сити" лучше, чем они", — сообщил Каррагер в эфире.