Каррагер рассказал о "единственом шансе" "Ливерпуля" на титул

Джейми Каррагер Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер рассказал, в чем, по его мнению, заключается единственный шанс "Ливерпуля" на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне.

Упущенная на последних минутах победа против "Арсенала" в минувшую субботу (1:1) отбросила "красных" на третье место в Премьер-Лиге и позволила "Манчестер Сити" единолично возглавить таблицу.

Однако Каррагер считает, что у его бывшего клуба еще может появиться возможность опередить действующего чемпиона. Джейми предполагает, что "горожане" сбавят обороты в Премьер-Лиге, если доберутся до поздних стадий в Лиге Чемпионов.

"В "Ливерпуле" расстроены пропущенным в концовке голом против "Арсенала". Но я думаю, болельщикам "Ливерпуля", включая, естественно, меня, нужно просто немного расслабиться. После матча уикенда есть ощущение, словно "Ливерпуль" проиграл борьбу за титул. Вы думаете: "Эх, мы потеряли два очка! А "Манчестер Сити" вырвался на два очка вперед!" Но впереди еще длинный путь".

"Манчестер Сити" лучше, чем "Ливерпуль" — каждый это знает. Но это не означает, что "Ливерпуль" не может выиграть лигу".

"Думаю, надежды "Ливерпуля на победу в лиге могут воплотиться во второй половине сезона, если "Сити" далеко продвинется в Лиге Чемпионов. Их фокус будет на Лиге Чемпионов, и тогда они могут слегка потерять концентрацию в Премьер-Лиге".

"В этом единственный шанс "Ливерпуля", потому что "Сити" лучше, чем они", — сообщил Каррагер в эфире.



Метки Каррагер, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1587

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  1. vyrentz 06.11.2018 14:00 # vyrentz
    Консерва вскрылась

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  2. asnural 06.11.2018 13:51 # asnural
    Единственый шанс был..но его похоронил легенда СтивиДжи

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  3. xiaomi 06.11.2018 13:45 # xiaomi
    Этот сезон последний шанс для Клоппа и Ливера.

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  4. qwerty1234halil 06.11.2018 13:27 # qwerty1234halil
    Не ЛУЗЕРПУЛ и сити оба отвлекаться в лиге чемпионов а Челси займет свой трон

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  5. lfcynwa 06.11.2018 13:18 # lfcynwa
    блять вот что карра что невилл, оба на редкость как эксперты адекватны

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  6. ezh28 06.11.2018 13:07 # ezh28
    Йобнулся с толчка наверно утром

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  7. chelsealondon 06.11.2018 13:06 # chelsealondon
    Слабый защитник....

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