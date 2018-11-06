Почеттино расстроен, что новый стадион "Тоттенхэма" может не увидеть Лиги Чемпионов в этом сезоне

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил свое разочарование от того, что его команда до сих пор не имеет возможности проводить свои матчи в Лиге Чемпионов на новом стадионе.

Если во вторник вечером "шпоры" не смогу обыграть ПСВ на "Уэмбли", а "Интер" одолеет "Барселону", это будет означать, что новый стадион лондонцев не увидит матчей Лиги Чемпионов в этом сезоне.



Маурисио не отчаивается в этой ситуации, но признает, что задержка со строительством новой арены очень неприятна для него.



"Все мы расстроены, что не играем в Лиге Чемпионов на новом стадионе. К сожалению, это не в наших руках. Возникли сложности, потому что многие вещи не в наших руках. Когда строишь дом или расширяешь его, всегда сложно сказать, когда ты закончишь. Мы столкнулись с проблемами, а переезд все откладывается, откладывается, откладывается".



"Нам жаль и больно — из-за наших фанатов и из-за себя. Каждый упущенный день бьет по кошельку клуба, но больше всего встревожен и испытывает вину от того, что не уложился в срок, наш президент (Даниэль Леви). Ему очень больно".



"Мы лишь можем помочь, выигрывая свои матчи. Если мы обыграем ПСВ и сохраним шансы на выход в плей-офф, возможно, в марте мы сможем сыграть в Лиге Чемпионов на своем новом стадионе", — цитирует Почеттино The Telegraph.