Ван дер Ваарт: "Свои лучшие годы я провел в "Тоттенхэме"

Рафаэль Ван дер Ваарт Объявив о завершении игровой карьеры в понедельник, плеймейкер Рафаэль Ван дер Ваарт признался, что свои лучшие годы провел в "Тоттенхэме".

За плечами у экс-игрока сборной Голландии опыт выступлений за некоторые их известнейших клубов Европы, включая "Аякс" и "Реал", однако именно два сезона в Северном Лондоне больше всего запали в душу Рафаэля.

В период с 2010 по 2012 год Ван дер Ваарт провел 77 матчей за "шпор" и забил 28 голов. Рафаэль чувствует, что то был его пик.

"То были два моих лучших года, два года игры на топ-уровне, во множестве соревнований. Я играл в отличной команде с великолепными игроками вроде Гарета Бэйла и Луки Модрича. Это было настоящим удовольствием", — сообщил Ван дер Ваарт NOS.



Метки Ван дер Ваарт, видео, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2018 11:00

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  1. dred 06.11.2018 12:00 # dred
    Да там все голы делал крауч)

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  2. ray-black 06.11.2018 11:47 # ray-black
    Классный игрок. Жаль только 2 сезона был с нами. Он сам потом не раз признавался, что решение уйти из Тоттенэма было главной ошибкой в карьере. Хотя сработаться с Боашем ему было бы трудно. Тому нужны были роботы, а не творческие, думающие, с лидерскими качествами игроки.

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  3. shimane 06.11.2018 11:19 # shimane
    лучшие годы ты провел в апл а не в курятнике

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  4. chelsealondon 06.11.2018 11:14 # chelsealondon
    Норм е6ал ггунеров...

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