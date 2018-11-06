Ван дер Ваарт: "Свои лучшие годы я провел в "Тоттенхэме"
Объявив о завершении игровой карьеры в понедельник, плеймейкер Рафаэль Ван дер Ваарт признался, что свои лучшие годы провел в "Тоттенхэме".
За плечами у экс-игрока сборной Голландии опыт выступлений за некоторые их известнейших клубов Европы, включая "Аякс" и "Реал", однако именно два сезона в Северном Лондоне больше всего запали в душу Рафаэля.
В период с 2010 по 2012 год Ван дер Ваарт провел 77 матчей за "шпор" и забил 28 голов. Рафаэль чувствует, что то был его пик.
"То были два моих лучших года, два года игры на топ-уровне, во множестве соревнований. Я играл в отличной команде с великолепными игроками вроде Гарета Бэйла и Луки Модрича. Это было настоящим удовольствием", — сообщил Ван дер Ваарт NOS.
06.11.2018 11:00
Просмотров: 909
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да там все голы делал крауч)
(ответить)
Классный игрок. Жаль только 2 сезона был с нами. Он сам потом не раз признавался, что решение уйти из Тоттенэма было главной ошибкой в карьере. Хотя сработаться с Боашем ему было бы трудно. Тому нужны были роботы, а не творческие, думающие, с лидерскими качествами игроки.
(ответить)
лучшие годы ты провел в апл а не в курятнике
(ответить)
Норм е6ал ггунеров...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий