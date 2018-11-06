Ван дер Ваарт: "Свои лучшие годы я провел в "Тоттенхэме"

Объявив о завершении игровой карьеры в понедельник, плеймейкер Рафаэль Ван дер Ваарт признался, что свои лучшие годы провел в "Тоттенхэме".

За плечами у экс-игрока сборной Голландии опыт выступлений за некоторые их известнейших клубов Европы, включая "Аякс" и "Реал", однако именно два сезона в Северном Лондоне больше всего запали в душу Рафаэля.



В период с 2010 по 2012 год Ван дер Ваарт провел 77 матчей за "шпор" и забил 28 голов. Рафаэль чувствует, что то был его пик.



"То были два моих лучших года, два года игры на топ-уровне, во множестве соревнований. Я играл в отличной команде с великолепными игроками вроде Гарета Бэйла и Луки Модрича. Это было настоящим удовольствием", — сообщил Ван дер Ваарт NOS.



