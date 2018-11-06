Анонс матча "Црвена Звезда" — "Ливерпуль"

Оставив дома Джердана Шакири, во вторник вечером "Ливерпуль" проведет свой очередной матч на групповом этапе Лиги Чемпионов — против "Црвены Звезды" в Белграде.

Неприезд игрока сборной Швейцарии косоваро-албанского происхождения в столицу Сербии неожиданно стал главой темой для дискуссий в преддверии этого матча. Наставнику "красных" Юргену Клоппу пришлось монотонно объяснять, почему он оставил Шакири дома.



По словам Клоппа, он просто хотел сосредоточиться на игре в футбол и оградить своего подопечного от нападок со стороны местных фанатов. Кто знает, может быть, Юрген уже пожалел о своем решении, и присутствие Джердана с командой создало бы меньше шума.



Так или иначе, "красные" выйдут против команды, с которой они легко разобрались две недели назад на "Энфилде", забив четыре гола без ответа. Клопп вправе ожидать, что дома "Црвена Звезда" будет чуть зубастее.



— Это будет первый выезд "Ливерпуля" к "Црвене Звезде" в рамках еврокубков с октября 1973, когда "красные" уступили 2:1 в первом матче 1/8 финала Кубка европейских чемпионов.



— "Црвена Звезда" не знает побед уже в пяти матчах подряд в рамках еврокубков, а в двух последних пропустила 10 голов, забив только один.



— "Ливерпуль" проиграл только один из 11 последних матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов, забив в них 33 гола.



— "Црвена Звезда" потерпела только одно поражение в 14 последних домашних матчах в еврокубках.



— Со старта прошлого сезона "Ливерпуль" забил 48 голов в Лиге Чемпионов (в 16 матчах) — больше всех.



— "Црвена Звезда" пропустила лишь пять голов в 14 последних домашних матчах в еврокубках, девять раз сохранив свои ворота на замке.



— Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане забил 11 голов в 12 последних матчах Лиги Чемпионов, в том числе один против "Црвены Звезды" две недели назад.



"Ливерпуль" снова может рассчитывать на выздоровевших Деяна Ловрена и Наби Кейта, но Джордан Хендерсон все еще нуждается в дополнительных тренировках после перенесенной травмы задней поверхности. Шакири, как уже было сказано, этот выезд пропускает.



Лига Чемпионов. Группа C. 4-й тур

"Црвена Звезда" (Сербия) — "Ливерпуль" (Англия)

Белград. Стадион "Райко Митич". 20:55 Онлайн-трансляция