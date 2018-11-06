Анонс матча "Тоттенхэм" — ПСВ

В преддверии домашнего матча против ПСВ "Тоттенхэм" находится на пороге выбывания из Лиги Чемпионов.

Выступление "шпор" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов можно описать единственным словом — разочарование. Команда Маурисио Почеттино обиднейшим образом проиграла "Интеру", не имела никаких шансов против "Барселоны", а две недели назад упустила победу в Эйдховене, доминируя над ПСВ по ходу матча.



Набрав всего одно очко, "Тоттенхэм" уже не имеет реальных шансов на выход в плей-офф, а сегодня вечером может лишиться и шансов математических, если не добьется победы.



"Тоттенхэм" и ПСВ должны будут решить, кому из них достанется утешительная путевка в Лигу Европы. Хотят ли эту путевку "шпоры" — большой вопрос, учитывая ограниченность их ресурсов и то, сколько энергии отнимает выступление в Премьер-Лиге.



— "Тоттенхэм" не знает побед уже в пяти матчах Лиги Чемпионов кряду, и это самая продолжительная безвыигрышная серия клуба в еврокубках.



— ПСВ не выиграл ни одного из 11 последних матчей в Лиге Чемпионов с победы над ЦСКА в декабре 2015.



— Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн может похвастать лучшей скорострельностью в истории Лиги Чемпионов из числа игроков, сыгравших минимум 10 матчей. Англичанин забил 11 голов в 13 матчах (0.85 за матч).



— В этом розыгрыше Лиги Чемпионов только "Црвена Звезда" (75) позволила соперникам нанести больше ударов, чем ПСВ (69).



— Три из пяти английских команд, имевших одно очко или меньше после трех первых матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов, выходили в плей-офф. Это удавалось "Ньюкаслу" в сезоне 2002/03, "Арсеналу" в 2003/04 и "Ливерпулю" в 2007/08.



— Ни один из 10 последних домашних матчей "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов не завершился вничью.



В лазарете "Тоттенхэма" находятся Ян Вертонген, Данни Роуз, Эрик Дайер и Виктор Ваньяма. Мусса Дембеле под большим вопросом после травмы лодыжки, полученной против "Вулверхэмптона" в воскресенье. Уго Льорис дисквалифицирован.



Лига Чемпионов. Группа B. 4-й тур

"Тоттенхэм" (Англия) — ПСВ (Голландия)

Лондон. Стадион "Уэмбли". 23:00 Онлайн-трансляция