Анонс матча "Тоттенхэм" — ПСВ

Михел Ворм и Кристиан Эриксен В преддверии домашнего матча против ПСВ "Тоттенхэм" находится на пороге выбывания из Лиги Чемпионов.

Выступление "шпор" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов можно описать единственным словом — разочарование. Команда Маурисио Почеттино обиднейшим образом проиграла "Интеру", не имела никаких шансов против "Барселоны", а две недели назад упустила победу в Эйдховене, доминируя над ПСВ по ходу матча.

Набрав всего одно очко, "Тоттенхэм" уже не имеет реальных шансов на выход в плей-офф, а сегодня вечером может лишиться и шансов математических, если не добьется победы.

"Тоттенхэм" и ПСВ должны будут решить, кому из них достанется утешительная путевка в Лигу Европы. Хотят ли эту путевку "шпоры" — большой вопрос, учитывая ограниченность их ресурсов и то, сколько энергии отнимает выступление в Премьер-Лиге.

— "Тоттенхэм" не знает побед уже в пяти матчах Лиги Чемпионов кряду, и это самая продолжительная безвыигрышная серия клуба в еврокубках.

— ПСВ не выиграл ни одного из 11 последних матчей в Лиге Чемпионов с победы над ЦСКА в декабре 2015.

— Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн может похвастать лучшей скорострельностью в истории Лиги Чемпионов из числа игроков, сыгравших минимум 10 матчей. Англичанин забил 11 голов в 13 матчах (0.85 за матч).

— В этом розыгрыше Лиги Чемпионов только "Црвена Звезда" (75) позволила соперникам нанести больше ударов, чем ПСВ (69).

— Три из пяти английских команд, имевших одно очко или меньше после трех первых матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов, выходили в плей-офф. Это удавалось "Ньюкаслу" в сезоне 2002/03, "Арсеналу" в 2003/04 и "Ливерпулю" в 2007/08.

— Ни один из 10 последних домашних матчей "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов не завершился вничью.

В лазарете "Тоттенхэма" находятся Ян Вертонген, Данни Роуз, Эрик Дайер и Виктор Ваньяма. Мусса Дембеле под большим вопросом после травмы лодыжки, полученной против "Вулверхэмптона" в воскресенье. Уго Льорис дисквалифицирован.

Лига Чемпионов. Группа B. 4-й тур
"Тоттенхэм" (Англия) — ПСВ (Голландия)
Лондон. Стадион "Уэмбли". 23:00 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, Лига Чемпионов, ПСВ, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2018 09:55

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Последние комментарии:




  1. electric 06.11.2018 09:59 # electric
    Юзлесс матч. Петухи в пролете.

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  2. naby-keita 06.11.2018 09:57 # naby-keita
    Желаю Тоттенхэму победы

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