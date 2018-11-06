Мората: "Я не мог чувствовать себя еще хуже"

Нападающий "Челси" Альваро Мората рассказал, что чувствовал в прошлом сезоне, который стал самым сложным периодом в его карьере.

Перебравшись к "синим" из "Реала" летом 2017, Мората очень ярко начал свою английскую карьеру, но затем угодил в лазарет с травмой спины, а когда вернулся, уже не демонстрировал прежней игры и даже перестал проходить в состав.



С началом этого сезона 26-летний испанец постепенно вернулся в норму и сейчас может похвастать пятью голами в шести последних матчах — на один больше, чем в 31 предыдущем. Альваро признается, что в прошлой кампании чувствовал себя просто ужасно.



"Важнее всего, что я, наконец, нашел правильный путь и привел в порядок свою голову. В футболе физические кондиции очень важны, но голова — самое важное. Если у тебя нет порядка с головой, если настрой оставляет желать лучшего, ты в беде. Я стал лучше".



"Кроме моей жены, никто не знает, сколь большим был для меня прошлый год. Сейчас все нормально. В последний месяц прошлого сезона я был на самом, самом, самом дне. Я не мог чувствовать себе еще хуже. Когда ты достигаешь низшей точки, дальше может быть только лучше".



"Это требует времени, потому что я был травмирован, а затем играл, не восстановив физическую форму, но сейчас я чувствую себя хорошо. То был период... Если шел дождь, я злился на дождь. Если я промахивался, то это из-за того, что поле слишком мокрое. Были только одни оправдания. Это не есть хорошо".



"Признаюсь честно, на старте прошлого сезона я всегда шутил в раздевалке, потому что я начал хорошо и забивал голы. Но травма убила меня, потому что доктора не знал, что у меня случилось. Это было странно. Иногда, если ты знаешь, что будешь отсутствовать один месяц, у тебя порядок с мыслями, потому что ты четко понимаешь, что это ровно месяц. Но когда ты стараешься изо всех сил, и ничего не выходит, это сложно. Теперь это в прошлом".



"У каждого могут быть плохие периоды в жизни. Но мы являемся знаменитостями, и у нас много соответствующих атрибутов. Иногда публика думает, что мы не люди, у нас нет чувств, нет проблем. Для меня было важно найти правильный баланс".



"Теперь он у меня есть, и я очень счастлив. Команда — это самое важное. Знаю, иногда я оказываюсь под критикой, когда команда теряет очки или проигрывает. Но это не имеет значения. Я хочу побеждать с этой командой, и у нас очень хорошие шансы для этого", — цитирует Морату The Guardian.