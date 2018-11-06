Руни заберет повязку у Кейна и 10-й номер у Стерлинга

Противоречивое возвращение Уэйна Руни в сборную Англии на один матч продолжает обрастать скандальными подробностями. На матч против США экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" может выйти, забрав 10-й номер у Рахима Стерлинга.

Напомним, на днях стало известно, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт позволит лучшему бомбардиру в истории сборной сыграть еще один матч и торжественно поставить точку в своей международной карьере.



Решение Саутгейта пригласить 33-летнего Руни на товарищеский матч против США 15 ноября было немедленно подвергнуто критике. Например, легендарный Питер Шилтон заявил, что возможность сыграть за сборную своей страны — это не подарок, и такие вещи необходимо заслужить.



Согласился с Шилтоном и бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп. По его словам, такое мимолетное возвращение Руни в сборную "превращает игру в цирк".



Как ожидается, на предстоящий матч Руни выведет "трех львов" в качестве капитана, забрав повязку у лучшего бомбардира ЧМ-2018 Харри Кейна. А у Рахима Стерлинга, который после подписания нового контракта с "Манчестер Сити" станет самым высокооплачиваемым английским футболистом, Уэйн заберет футболку с 10-м номером.



Daily Mail напоминает, что именно под "десяткой" Руни провел большинство из своих 119 матчей за национальную команду, вдобавок именно этот номер значится на изображении, которое опубликовало FA, объявляя о возвращении Уэйна в сборную.



Изданию The Guardian в свою очередь стало известно, что FA и Саутгейт не консультировались с игроками сборной насчет вызова Руни в сборную, не говоря уже о передаче Уэйну капитанской повязки и 10-го номера.



Так или иначе, но английская пресса сходится во мнении, что возвращение Руни, даже на один матч, может породить раскол в национальной команде и подпортить ту сплоченную атмосферу, которая установилась в сборной с ЧМ-2018.