Леон Бэйли отказал грандам Премьер-Лиги летом

Атакующий полузащитник "Байера" Леон Бэйли рассказал, что минувшим летом отверг интерес "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуля".

Бэйли на хорошем уровне отыграл два предыдущих сезона и привлек к себе внимание крупнейших клубов Европы. Минувшим летом не утихали слухи, что Леон продолжит карьеру в Премьер-Лиге.



Варианты с переездом в Премьер-Лигу у 21-летнего ямайца действительно были, однако он решил, что ему пока рано покидать Леверкузен и в августе заключил новый контракт с "Байером", о чем ничуть не пожалел.



"Манчестер Юнайтед", "Сити", "Челси", "Ливерпуль" — многие клубы были заинтересованы. Но для меня как для профессионала важнее всего двигаться поступательно и не стремиться к вершине слишком быстро. Потому что, оказавшись там, куда дальше тебе двигаться?"



"Убежден, важно выбрать правильный момент, и в то время для меня было правильно остаться в "Байере". Здесь потрясающий клуб с большой историей. Многие хорошие игроки вышли отсюда. Мы имеем шансы попасть в Лигу Чемпионов и всегда хорошо играем. Так почему бы не задержаться здесь?"



"Это было идеальное решение для меня, и я рад, что его принял. У меня совершенно нет никаких мыслей о смене клуба. Я лишь думаю о том, что происходит прямо сейчас, и не думаю о будущем. Я все еще учусь", — сообщил Бэйли FouFourTwo.