Марк Хьюз на пороге увольнения из "Саутгемптона"

Марк Хьюз Марк Хьюз находится в одном матче от увольнения с поста главного тренера "Саутгемптона".

Возглавив в марте клуб, за который ему довелось выступать игроком, Хьюз с грехом пополам решил задачу по продлению прописки в Премьер-Лиге. "Святые" финишировали на 17-й позиции, а Марк получил новый контракт на три года.

Однако этот сезон "Саутгемптон" начал крайне неубедительно, свою единственную победу одержав еще в первый день осени над "Кристал Пэлас". Кроме того, с середины сентября подопечные Хьюза забили лишь один гол с игры в рамках чемпионата.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, поражение 6:1 от "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье до предела наполнило чашу терпения боссов "Саутгемптона". Если в ближайший уикенд "святые" не обыграют дома "Уотфорд", голова Хьюза полетит с плеч.

Среди кандидатов, которые могут сместить Марка на "Сент Мэри", называются Сэм Эллардайс, Дэвид Мойес и Гордон Страчан. А вот Леонарду Жардим, по всей видимости, не будет претендовать на работу с "Саутгемптоном" и отправится в Китай.



Метки Саутгемптон, Хьюз

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 352

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 06.11.2018 07:35 # gerrard08
    Давно пора в утиль его. Как тренер он исчерпал себя.

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  2. naby-keita 06.11.2018 07:26 # naby-keita
    уровень этого скама лига 1

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  3. electric 06.11.2018 07:17 # electric
    Ну и правильно. Нех было рогатки перед голубятней раскидывать.

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  4. chebrec 06.11.2018 06:10 # chebrec
    Похоже Хьюз аут

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