Марк Хьюз на пороге увольнения из "Саутгемптона"

Марк Хьюз находится в одном матче от увольнения с поста главного тренера "Саутгемптона".

Возглавив в марте клуб, за который ему довелось выступать игроком, Хьюз с грехом пополам решил задачу по продлению прописки в Премьер-Лиге. "Святые" финишировали на 17-й позиции, а Марк получил новый контракт на три года.



Однако этот сезон "Саутгемптон" начал крайне неубедительно, свою единственную победу одержав еще в первый день осени над "Кристал Пэлас". Кроме того, с середины сентября подопечные Хьюза забили лишь один гол с игры в рамках чемпионата.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, поражение 6:1 от "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье до предела наполнило чашу терпения боссов "Саутгемптона". Если в ближайший уикенд "святые" не обыграют дома "Уотфорд", голова Хьюза полетит с плеч.



Среди кандидатов, которые могут сместить Марка на "Сент Мэри", называются Сэм Эллардайс, Дэвид Мойес и Гордон Страчан. А вот Леонарду Жардим, по всей видимости, не будет претендовать на работу с "Саутгемптоном" и отправится в Китай.