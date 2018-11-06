Марк Хьюз на пороге увольнения из "Саутгемптона"
Марк Хьюз находится в одном матче от увольнения с поста главного тренера "Саутгемптона".
Возглавив в марте клуб, за который ему довелось выступать игроком, Хьюз с грехом пополам решил задачу по продлению прописки в Премьер-Лиге. "Святые" финишировали на 17-й позиции, а Марк получил новый контракт на три года.
Однако этот сезон "Саутгемптон" начал крайне неубедительно, свою единственную победу одержав еще в первый день осени над "Кристал Пэлас". Кроме того, с середины сентября подопечные Хьюза забили лишь один гол с игры в рамках чемпионата.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, поражение 6:1 от "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье до предела наполнило чашу терпения боссов "Саутгемптона". Если в ближайший уикенд "святые" не обыграют дома "Уотфорд", голова Хьюза полетит с плеч.
Среди кандидатов, которые могут сместить Марка на "Сент Мэри", называются Сэм Эллардайс, Дэвид Мойес и Гордон Страчан. А вот Леонарду Жардим, по всей видимости, не будет претендовать на работу с "Саутгемптоном" и отправится в Китай.
06.11.2018 06:00
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Давно пора в утиль его. Как тренер он исчерпал себя.
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уровень этого скама лига 1
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Ну и правильно. Нех было рогатки перед голубятней раскидывать.
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Похоже Хьюз аут
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