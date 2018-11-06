Семь вещей, что мы узнали в 11-м туре

В 11-м туре Премьер-Лиги "Арсенал" достойно выдержал проверку "Ливерпулем", "Манчестер Юнайтед" сохранил привычку преображаться после перерыва, а "Манчестер Сити" и "Челси" синхронно одержали по очередной победе. Разберем подробнее самые интересные события сыгранных матчей.





"Манчестер Юнайтед" остается верен себе



"Бормнут" на своем поле не проигрывал с весны, а последней командой, взявшей три очка на стадионе "Дин Корт", был "Манчестер Юнайтед" в апреле. Теперь подопечные Жозе Моуриньо не выглядели очевидным фаворитом — ни до игры, ни после стартовых 30 минут встречи, когда хозяева могли несколько раз поразить ворота Давида Де Хеа.



Тем не менее, вопреки логике, МЮ отыгрался к концу первого тайма, а затем взялся за старое. Во втором тайме манкунианцы смотрелись уже куда лучше, но это все равно было игра с потенциально любым исходом — пусть теперь и с превосходством "Юнайтед". Гол Маркуса Рашфорда был забит уже в добавленное время, МЮ добыл очередной волевой результат во втором тайме, но на этот раз Моуриньо не стали слишком хвалить команду. 10 очков в четырех играх — результат хороший, но любой тренер предпочтет обойтись без драмы. Вступает в игру МЮ чаще всего после первого пропущенного мяча, а это всегда большой риск.



Фелипе Андерсон становится звездой "Вест Хэма"



Пожалуй, именно субботняя встреча с "Бернли" лучше всего продемонстрировала то, каким хочет видеть Мануэль Пеллегрини свой "Вест Хэм". Лондонцы сыграли с преимуществом против равного себе соперника, показали хорошее взаимодействие в атаке и проявили характер, несмотря на то, что "Бернли" сумел отыграться дважды по ходу встречи. По сути, это была первая в сезоне победа "молотобойцев" над соперником, который не превосходит его в классе, добытая с абсолютной позиции силы.



Марко Арнаутович умело воспользовался ошибкой (нетипичной ранее) в обороне "Бернли", но настоящей звездой шоу стал Фелипе Андерсон. Бразилец провел уже не первый солидный матч в составе команды, но здесь его талант был на показ — два забитых мяча (могло быть больше) и постоянная угроза воротам Джо Харта. "Вест Хэм" имеет немало кадровых потерь, но летом в клубе хорошо позаботились о то, чтобы количественно и качественно расширить свои опции в атаке.



"Ньюкасл" одержал первую победу



Три команды, не проигрывавшие в 10 стартовых матчах — это почти так же странно, как и сразу две команды, не одержавшие на этом отрезке ни одной победы. "Ньюкасл", при всех ожидаемых проблемах, на такой старт не рассчитывал. Команду Рафы Бенитеса, кажется, стало подводить умение выстрадать три очка за счет надежной игры в обороне.



"Сороки", тем не менее, вспомнили об этом умении в субботу. "Уотфорд" приехал на "Сент-Джеймс Парк" в хорошей форме, владел инициативой по ходу встречи и создал несколько отличных моментов. "Ньюкасл" мог предложить только самоотдачу и гол, забитый Айозе Пересом во втором тайме, когда хозяева стали чуть больше верить в свою удачу. Ее местами не хватало "сорокам" в первых 10 турах, но, выстрадав первую победу, команда Бенитеса может с большим оптимизмом смотреть вперед. Как и наверху таблицы, внизу конкуренция сейчас очень высока — и никто не должен ощущать себя исключительно слабым.



"Лестер" проявил профессионализм



После трагических событий предыдущей недели в "Лестере" решили не переносить выездной матч команды с "Кардиффом", несмотря на эмоциональное состояние футболистов. Клод Пюэль дал понять, что использовать гибель владельца как мотивацию он не станет — никто вообще не был вправе требовать от "лис" победы в субботу.



Игроки "Лестера" продемонстрировали характер, и дело даже не в финальном результате — победе 0:1 благодаря точному удару Демарая Грея. После встречи вратарь "лис" Каспер Шмейхель признавался, как ему сложно было настроиться на игру в первые десять минут, и именно профессионализм гостей — то, что достойно похвалы. "Лестер" играл солидно и даже спокойно, что лучше всего иллюстрировали действия капитана Уэса Моргана. Эту победу команда, конечно же, посвятила Вишаю Шривадданапрабхе.



"Арсенал" разочаровал скептиков



Бывший полузащитник "канониров" Пол Мерсон после субботней игры вынужден был признать свою неправоту. Как и некоторые другие эксперты, Мерсон утверждал, что прежние проблемы "Арсенала" никуда не делись — их длительная победная серия была связана, в первую очередь, со слабостями соперников.



Не то чтобы домашняя ничья с "Ливерпулем" этот тезис разрушила — в конце концов, в прошлом году "Арсенал" тоже сыграл с командой Клоппа вничью на своем поле. Но само выступление "канониров" явно превзошло прогнозы тех, кто ожидал от нее традиционной неудачи в игре с конкурентом. "Ливерпуль" был лишен одного забитого мяча арбитром, но "Арсенал" выглядел равным соперником мерсисайдцам. Хозяева не избегали борьбы, не проигрывали центр поля, были угрозой у чужих ворот и проявили характер. На этом этапе "Арсенал" скептиков разочаровал: как минимум, психологически команда Унаи Эмери сейчас готова к большим матчам.



Хьюзу не в радость возвращаться в Манчестер



Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и бывший менеджер "Манчестер Сити" Марк Хьюз наверняка с тревогой ожидал очередной поездки в город. Играть на "Этихад" сложно всем, но последние воспоминания Хьюза особенно плохи. В прошлом сезоне его "Стоук" проиграл здесь со счетом 7:2. Не было причин считать, что "Саутгемптон" будет намного ближе к успеху — "святые" в последнее время играли неплохо, но не могли забить в четырех матчах подряд.



По крайней мере, на этот раз "Саутгемптон" забил. Но утешение слабое: "Сити", в составе которого блистал Рахим Стерлинг (2 гола и 2 ассиста), забил сразу шесть раз. Для Хьюза возвращения в Манчестер превращаются в тренерский кошмар с похожими симптомами: его команда снова отказывается закрываться на своей половине поля, но при этом не предлагает достаточно агрессии возле чужой штрафной. Для "Сити" это крупная, но все же обыденная победа, а вот для "Саутгемптона" — удар по и так шаткой уверенности в себе.



Мората набирает форму



Маурицио Сарри после игры с "Кристал Пэлас" дал нетипично искреннюю оценку Альваро Морате. Наставник "Челси" не стал прямо соглашаться с тем, что Мората способен быть ударным форвардом по-настоящему сильной команды, несмотря на дубль в матче. По словам Сарри, "хрупкий" в психологическом отношении испанец должен работать над уверенностью в себе. Сарри наверняка не понравилось то, что в концовке встречи Мората не использовал комфортный выход один на один, чтобы оформить хет-трик.



В остальном, Альваро не предъявить много претензий по этой игре. Его действия были не безупречными, но сам факт забитых мячей — большой прогресс в сравнении со стартом сезона. Мората забил два гола за "Челси" впервые с сентября прошлого года, и это обязательно поможет ему в вопросе психологии, который так открыто задает Сарри. "Челси" превосходит ожидания с самого старта чемпионата: используя лучшие качества Мораты, "синие" станут только опаснее и смогут сделать серьезную заявку в борьбе за титул.



Иван Громиков специально для FAPL.ru