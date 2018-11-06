Почеттино сравнил ситуацию в "Тоттенхэме" с сериалом "Карточный домик"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что теперь чувствует себя счастливее после возобновления своего любимого сериала "Карточный домик", в котором он видит много примеров из реальной жизни.

Этот сезон складывается очень непросто для "шпор", которые не получили усиления на трансферном рынке, столкнулись с травмами и никак не дождутся переезда на новый стадион.



Отвлечься от суровой действительности Почеттино помогает шестой сезон "Карточного домика" — американского телесериала в жанре политического триллера, где тоже много интриг, жестокости и нарушенных обещаний.



Это ведь похоже на нас, не так ли? Иногда события сериала очень хорошо описывают то, что происходит у нас. В футболе много политики. Эта вымышленные истории, но их можно спроецировать на многие области жизни — многие вещи повторяются".



"Мы проводим странный сезон, но я выгляжу счастливым, потому что начал смотреть новый сезон "Карточного домика". В понедельник я посмотрел сразу три эпизода. Я многому научился благодаря этому шоу. Рекомендую его", — цитирует Почеттино The Guardian.