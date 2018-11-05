Арсен Венгер близок к назначению в "Милане"

Иван Газидис и Арсен Венгер Новым клубом экс-наставника "Арсенала" Арсена Венгера должен стать "Милан", утверждает France Football.

Как известно, Венгер находится без работы с минувшего лета, когда он покинул "Арсенал", проведя там 22 сезона. На прошлой неделе Арсен подтвердил Sky Sports, что не собирается на пенсию и после Нового года снова окунется в футбол.

Однако возвращение 69-летнего француза может состояться еще в этом календарном году. Пресса на родине Венгера уверена, что их соотечественник находится в шаге от назначения в "Милане", где к исполнению своих обязанностей на днях приступил бывший исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис.

В данный момент у руля "Милана" находится Дженнаро Гаттузо. Экс-игрок сборной Италии находится под серьезным давлением, несмотря на то, "россонери" занимают четвертую позицию в Серии А, отставая на 10 очков от лидирующего "Ювентуса" и всего на четыре от "Интера" и "Наполи".

Добавим, в последнее время Венгера также сватали в "Реал", где пост главного тренера пустует уже неделю после увольнения Хулена Лопетеги, а также в ПСЖ на должность спортивного директора.



Метки Венгер, Милан, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2018 23:30

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