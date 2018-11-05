Клопп призвал успокоить страсти по поводу неприезда Шакири в Белград

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал успокоить страсти по поводу того, что вингер Джердан Шакири не приехал на матч Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды".

В понедельник утром стало известно, что Клопп принял решение не брать в Белград Шакири, который минувшим летом провокационном образом отпраздновал с Гранитом Джакой голы сборной Швейцарии против Сербии на ЧМ-2018.



По прибытии в сербскую столицу Юрген предпочел не раздувать из мухи слона и призвал всех сосредоточиться на футболе.



"Из этого можно сделать историю, но мы не хотим никаких историй, если они не о футболе. Поэтому мы решили то, что решили. Нам нужно успокоить страсти. Эта ситуация не может проясниться в один миг, да и это не наше дело".



"Мы в Сербии, и мы уважаем это на 100 процентов. Ситуация в мире такая, какая она есть. Политика всегда оказывает огромное влияние на жизнь — по крайней мере, на мою — и с этим ничего не поделать. Но мы здесь не для этого. Мы здесь, чтобы играть в футбол".



"Мы так поступили, чтобы попытаться лучше сосредоточиться на футболе", — цитирует Клоппа Daily Mirror.