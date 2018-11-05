Гвардиола: "Всегда мечтал тренировать в Премьер-Лиге"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что всегда мечтал тренировать в Премьер-Лиге.

Прошлый сезон сложился совершенно выдающимся образом для Гвардиолы. "Горожане" выиграли 32 из своих 38 матчей в Премьер-Лиге и уверенно завоевали титул, попутно обновив множество рекордов.



Неослабевающее стремление Гвардиолы к совершенству позволило "Сити" начать новую кампанию еще более впечатляющим образом — если "горожане" сохранят набранный темп, то смогут еще раз переписать рекорды.



В понедельник каталонский тренер получил специальную награду от Ассоциации журналистов, пишущих о футболе (Football Writers’ Association), а также признался, что переезд в Англию был для него исполнением мечты.



"Мне повезло оказаться в вашей стране, в Англии. Это невероятно — от маленького мальчика и до молодого тренера я мечтал оказаться в вашей стране и поработать здесь. Моя мечта исполнилась".



"Я хочу разделить эту награду со всей семьей "Манчестер Сити", потому что я знаю: это действительно семья. Знаю, люди говорят, что у нас много денег, и это правда, но это не отменяет того факта, что я работаю с невероятными людьми, и мне повезло быть здесь".



"Спасибо всем вам, что позволили мне чувствовать себя как дома в вашей стране и Манчестере", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.