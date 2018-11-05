Поле "Уэмбли" выдержало проверку УЕФА

Инспекция УЕФА сочла состояние газона "Уэмбли" пригодным, чтобы сыграть матч Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и ПСВ во вторник вечером.

Напомним, поле национальной арены пребывало в ужасном состоянии неделю назад, когда здесь — спустя сутки после матча по американскому футболу — играли "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги.



Тогда же УЕФА выразил обеспокоенность полем "Уэмбли" и пообещал взять ситуацию под контроль. Следуя своему обещанию, футбольные чиновники прислали специальную комиссию, которая сегодня вместе с работниками стадиона провела проверку.



Как гласит официальное заявление УЕФА, инспекция сочла, что поле "Уэмбли" пригодно как как проведения матча Лиги Чемпионов, так и для тренировки ПСВ за день до игры, хотя изначально гостевая команда не была уверена, что сможет пощупать газон накануне игры.