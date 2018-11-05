Поле "Уэмбли" выдержало проверку УЕФА

Поле Уэмбли Инспекция УЕФА сочла состояние газона "Уэмбли" пригодным, чтобы сыграть матч Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и ПСВ во вторник вечером.

Напомним, поле национальной арены пребывало в ужасном состоянии неделю назад, когда здесь — спустя сутки после матча по американскому футболу — играли "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги.

Тогда же УЕФА выразил обеспокоенность полем "Уэмбли" и пообещал взять ситуацию под контроль. Следуя своему обещанию, футбольные чиновники прислали специальную комиссию, которая сегодня вместе с работниками стадиона провела проверку.

Как гласит официальное заявление УЕФА, инспекция сочла, что поле "Уэмбли" пригодно как как проведения матча Лиги Чемпионов, так и для тренировки ПСВ за день до игры, хотя изначально гостевая команда не была уверена, что сможет пощупать газон накануне игры.



Метки Лига Чемпионов, ПСВ, стадионы, Тоттенхэм, Уэмбли, Уэмбли

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2018 21:10

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 05.11.2018 21:40 # brown-ale
    А по виду по-прежнему напоминает огород.

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  2. monsieurgood 05.11.2018 21:20 # monsieurgood
    Леви, походу, засветил свою лысину где-то в районе гульфика инспектора, чтобы так вышло

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