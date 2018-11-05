Ибрагимович считает Премьер-Лигу переоцененной

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович назвал Премьер-Лигу "переоцененной".

Поиграв за множество европейских клубов, в Премьер-Лигу Ибрагимович приехал только в 2016 году в возрасте 35 лет. Однако это не помешало Златану забить 28 голов за "красных дьяволов", включая победные в матче за Суперкубок Англии и финале Кубка Лиги.



По словам шведского ветерана, Премьер-Лига оказалась для него проще, чем говорили люди и чем ожидал он сам. Златан убежден, что мог бы проявить себя лучше, если бы приехал в Англию молодым.



"Когда я приехал в Англию, за плечами у меня была длинная карьера — различные страны, различные клубы. Люди говорил: "Тебе не нужно в Англию, потому что люди всегда будут говорить, что ты недостаточно хорош, если ты провалишься". Каждый был против этой идеи. И знаете что? Меня это мотивировало. Это придало мне адреналина".



"Мне нравилась Премьер-Лиги. Я находил эту возможность очень мотивирующей и очень интересной. Эта лига привлекает большое внимание, хотя ее качестве кажется мне немного переоцененным — я имею ввиду индивидуальное мастерство, техническую часть".



"Однако там играют в высоком ритме. Если ты не в своих лучших кондициях, ты не выдержишь ритм и скорость, ты не добьешься успеха. Там очень высокая скорость игры".



"Я супергоржусь и суперсчастлив, что отправился в "Юнайтед" — это был правильный клуб".



"Мы побеждали, и до свой травмы я делал то, что делаю обычно. Я превосходно провел там время и сохранил замечательные воспоминания. Я навсегда привязан к "Юнайтед". У клуба удивительные болельщики: куда бы я ни отправился, я вижу красные футболки, и это великолепно. То был очень важный момент в моей карьере".



"Как я уже говорил, когда находился в Англии, вам повезло, что я не приехал в 25 лет. Если в 35 я добился того, чего добился, то представьте, чего бы я добился в 25. Это было бы совершенно другая история".



"Я приехал сюда, и они говорили, что я приехал в инвалидном кресле. Но я взял и их самих и всю Премьер-Лигу усадил в инвалидное кресло. Мне это удалось", — сообщил Ибрагимович FourFourTwo.