Аспиликуэта назвал дату, к которой "Челси" подвинет "Сити" с вершины

Сесар Аспиликуэта Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что его команда настроена сместить "Манчестер Сити" во главе Премьер-Лиги не позднее 8 декабря.

Одолев в воскресенье "Кристал Пэлас" со счетом 3:1, "синие" продлили свою беспроигрышную серию в этом сезоне до 16 матчей с учетом всех соревнований. В Премьер-Лиге "Челси" всего на два очка отстает от лидирующего "Сити".

Впереди у двух первых команд по четыре матча в чемпионате, прежде чем они сойдутся лицом к лицу на "Стэмфорд Бридж". Через пять недель Аспиликуэта уже ожидает увидеть "Челси" на первом месте.

"Это в наших руках. Естественно, если мы не потеряем очков, у нас будет возможность сместить их с вершины (8 декабря). Чтобы иметь такую возможность, нам нужно набирать по три очка в других матчах, и мы понимаем это".

"Нам нельзя терять очки. Мы должны упорно трудиться, продолжать совершенствоваться, а когда наступит тот день, мы посмотрим, есть ли у нас возможность обойти их".

"В данный момент мы довольны своим положением в таблице — мы возле вершины. Мы понимаем, что выиграть Премьер-Лигу будет сложно, но мы знаем, как это делается, и мы приложим все усилия", — цитирует Аспиликуэту Evening Standard.



Метки Аспиликуэта, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2018 19:25

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  1. manutd-20champ 05.11.2018 20:01 # manutd-20champ
    орнул не слабо

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  2. gunars 05.11.2018 19:47 # gunars
    Красава, обычно после таких вью обосрантос в след туре идет))

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  3. vvvv 05.11.2018 19:38 # vvvv
    Ну Аспи не знаю.Сити думаю опять уничтожит всех в АПЛ нынче состав их сильнее любого не только в АПЛ,но и во всем мире.Думаю 2 место в этом сезоне будет нормальным результатом.

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  4. ben-arfa 05.11.2018 19:37 # ben-arfa
    Как же он назвал дату, если она указана в скобках? В журналистике этот прием называется уточнением, а уточнение может быть выдумкой журналиста. Хотя о чем я расказываю Михе...

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