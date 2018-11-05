Аспиликуэта назвал дату, к которой "Челси" подвинет "Сити" с вершины

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что его команда настроена сместить "Манчестер Сити" во главе Премьер-Лиги не позднее 8 декабря.

Одолев в воскресенье "Кристал Пэлас" со счетом 3:1, "синие" продлили свою беспроигрышную серию в этом сезоне до 16 матчей с учетом всех соревнований. В Премьер-Лиге "Челси" всего на два очка отстает от лидирующего "Сити".



Впереди у двух первых команд по четыре матча в чемпионате, прежде чем они сойдутся лицом к лицу на "Стэмфорд Бридж". Через пять недель Аспиликуэта уже ожидает увидеть "Челси" на первом месте.



"Это в наших руках. Естественно, если мы не потеряем очков, у нас будет возможность сместить их с вершины (8 декабря). Чтобы иметь такую возможность, нам нужно набирать по три очка в других матчах, и мы понимаем это".



"Нам нельзя терять очки. Мы должны упорно трудиться, продолжать совершенствоваться, а когда наступит тот день, мы посмотрим, есть ли у нас возможность обойти их".



"В данный момент мы довольны своим положением в таблице — мы возле вершины. Мы понимаем, что выиграть Премьер-Лигу будет сложно, но мы знаем, как это делается, и мы приложим все усилия", — цитирует Аспиликуэту Evening Standard.