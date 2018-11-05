Лерой Сане: "Я на правильной стороне Манчестера"

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Мане категорически опроверг слухи о том, что он может перейти в "Манчестер Юнайтед".

На старте этого сезона Сане был заметно ограничен в игровой практике, хотя на Чемпионат Мира в России летом не ездил, а потому, как казалось, имеет преимущество перед некоторыми партнерами по команде.



На прошлой неделе в желтой прессе и вовсе появились слухи, что на проблемы Лероя в "Сити" обратили внимание соседи из "Юнайтед". Однако после блестящего матча против "Саутгемптона" в воскресенье 22-летний немец дал ясно понять, где видит свое будущее.



"Этому не бывать. Это совершенно невозможно. Я очень счастлив здесь, и я на правильной стороне Манчестера", — цитирует Сане Sky Sports.



Добавим, Лерой выходил в стартовом составе только на семь из 16 матчей "Сити" в этом сезоне с учетом всех соревнований, однако в октябре главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подтвердил, что клуб уже договаривается с Сане о продлении контракта, истекающего в 2021 году.