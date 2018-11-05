Кейн надеется, что "Тоттенхэм" совершит рывок после переезда на новый стадион

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн убежден, что переезд на новый стадион придаст его команде импульс, чтобы побороться за победу в Премьер-Лиге.

Несмотря на отсутствие летних приобретений, травмы и задержку с новым стадионом, "шпоры" очень достойно проводят этот сезон. После победы 2:3 над "Вулверхэмптоном" в воскресенье подопечные Маурисио Почеттино вернулись в топ-4 и сейчас находятся всего в пяти очках от вершины Премьер-Лиги.



Важно отметить, что семь из 11 своих матчей "Тоттенхэм" сыграл на выезде, да и в следующий уикенд "шпорам" предстоит отправиться на "Селхерст Парк" в гости к "Кристал Пэлас". Кейн видит в этом возможность совершить рывок, когда его команда все-таки переберется на новую 62-тысячную арену.



"Мы должны оставаться возле вершины как можно дольше. В этом году мы провели уже много матчей на выезде, как вы знаете. Когда мы переедем на новый стадион, войдем в ритм и почувствуем поддержку, тогда, если мы не слишком отстанем, сможем совершить хороший рывок вверх".



"В этом году мы хорошо выступаем на выезде. Но это всегда нелегко. Надеюсь, когда у нас, наконец, будет возможность сыграть два-три матча подряд дома, мы максимально этим воспользуемся".



"В данный момент мы в хорошем положении и хорошей форме. Могло бы быть лучше, но когда ты побеждаешь даже без хорошей игры, это всегда хороший знак. Мы просто должны сильно провести отрезок до международного перерыва", — цитирует Кейна ESPN.