Кейн надеется, что "Тоттенхэм" совершит рывок после переезда на новый стадион

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн убежден, что переезд на новый стадион придаст его команде импульс, чтобы побороться за победу в Премьер-Лиге.

Несмотря на отсутствие летних приобретений, травмы и задержку с новым стадионом, "шпоры" очень достойно проводят этот сезон. После победы 2:3 над "Вулверхэмптоном" в воскресенье подопечные Маурисио Почеттино вернулись в топ-4 и сейчас находятся всего в пяти очках от вершины Премьер-Лиги.

Важно отметить, что семь из 11 своих матчей "Тоттенхэм" сыграл на выезде, да и в следующий уикенд "шпорам" предстоит отправиться на "Селхерст Парк" в гости к "Кристал Пэлас". Кейн видит в этом возможность совершить рывок, когда его команда все-таки переберется на новую 62-тысячную арену.

"Мы должны оставаться возле вершины как можно дольше. В этом году мы провели уже много матчей на выезде, как вы знаете. Когда мы переедем на новый стадион, войдем в ритм и почувствуем поддержку, тогда, если мы не слишком отстанем, сможем совершить хороший рывок вверх".

"В этом году мы хорошо выступаем на выезде. Но это всегда нелегко. Надеюсь, когда у нас, наконец, будет возможность сыграть два-три матча подряд дома, мы максимально этим воспользуемся".

"В данный момент мы в хорошем положении и хорошей форме. Могло бы быть лучше, но когда ты побеждаешь даже без хорошей игры, это всегда хороший знак. Мы просто должны сильно провести отрезок до международного перерыва", — цитирует Кейна ESPN.



Метки Кейн, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2018 18:15

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