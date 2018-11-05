Гиггз и Невилл готовы разместить "Юнайтед" в своем отеле

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз подтвердил, что они с Гари Невиллом готовы размещать в своем отеле Hotel Football команду Жозе Моуриньо перед вечерними матчами.

В этом сезоне у "красных дьяволов" возникают большие проблемы с дорогой до "Олд Траффорд" во время вечерних матчей по будням. Подопечные Моуриньо опоздали на игру с "Валенсией", а затем история повторилась в поединке с "Ювентусом", хотя "Юнайтед" предусмотрительно сменил отель и поселился ближе к стадиону.



Однако то был не ближайший отель к "Олд Траффорд" — буквально напротив стадиона располагается Hotel Football, совладельцами которого являются легенды "Юнайтед" Гиггз и Невилл. По словам Райана, они готовы протянуть руку помощи Жозе и его игрокам.



"Мы всегда говорили, что наши двери открыты для команды. Я и сам сталкивался с подобным, когда был игроком и тренером в "Юнайтед". Добираться до стадиона на вечерние матчи бывает сложно, тебе приходится прорываться через центр города".



"Мы находимся буквально на пороге "Олд Траффорд", поэтому было бы замечательно, если бы клуб останавливался у нас. Мы всегда это говорили".



"Пробки — это кошмар. Но, естественно, они не будут для тебя проблемой, когда ты в 45 метрах от стадиона. Такое расстояние можно и пройти пешком", — цитирует Гиггза Sky Sports.



Добавим, свой следующий домашний матч в Лиге Чемпионов "Юнайтед" проведет против "Янг Бойз" 27 ноября.