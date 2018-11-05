Шилтон раскритиковал решение вызвать Руни в сборную Англии на матч с США

Уэйн Руни Легенда английского футбола Питер Шилтон раскритиковал решение главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта пригласить нападающего "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни в национальную команду на матч против США.

Накануне издание The Sun опубликовало материал о том, что FA и Саутгейт планируют устроить торжественные проводы Руни из сборной, позволив лучшему бомбардиру в истории национальной команды сыграть прощальный матч, причем с капитанской повязкой.

Позже днем Ассоциация официально подтвердила, что 33-летний Руни действительно будет вызван на товарищескую встречу с американцами, которая пройдет на "Уэмбли" 15 ноября, однако Шилтон считает это ошибкой.

"Я не согласен с тем, что Уэйн Руни получит возможность сыграть против сборной США. Такая возможность должна даваться по заслугам! Устройте его чествование с помощью презентации на поле, но пусть работу делает молодежь!" — написал Шилтон в твиттере.

Добавим, что матч на следующей неделе станет для Руни 120-м за сборную Англии. На счету Шилтона их 125.



Метки Ди Си Юнайтед, Руни, сборная Англии, сборная США, Шилтон

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2018 17:00

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  1. moneymaker 05.11.2018 17:30 # moneymaker
    2к18 год, до сих пор вспоминают этот гребаный мешок, который последний раз играл нормально в конце нулевых

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  2. papka-legend 05.11.2018 17:20 # papka-legend
    очередное доказательство того, что все матчи сборных несерьезная хуита. клубы не должны отпускать своих игроков на матчи сборных в бесполезные товарняки

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  3. chebrec 05.11.2018 17:06 # chebrec
    Шилтон беспокоится что Руни его обгонит

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