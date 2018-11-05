Шилтон раскритиковал решение вызвать Руни в сборную Англии на матч с США

Легенда английского футбола Питер Шилтон раскритиковал решение главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта пригласить нападающего "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни в национальную команду на матч против США.

Накануне издание The Sun опубликовало материал о том, что FA и Саутгейт планируют устроить торжественные проводы Руни из сборной, позволив лучшему бомбардиру в истории национальной команды сыграть прощальный матч, причем с капитанской повязкой.



Позже днем Ассоциация официально подтвердила, что 33-летний Руни действительно будет вызван на товарищескую встречу с американцами, которая пройдет на "Уэмбли" 15 ноября, однако Шилтон считает это ошибкой.



"Я не согласен с тем, что Уэйн Руни получит возможность сыграть против сборной США. Такая возможность должна даваться по заслугам! Устройте его чествование с помощью презентации на поле, но пусть работу делает молодежь!" — написал Шилтон в твиттере.



Добавим, что матч на следующей неделе станет для Руни 120-м за сборную Англии. На счету Шилтона их 125.