Эрик Байи стал целью для "Милана"

Эрик Байи "Милан" планирует сделать предложение о покупке защитника "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи в январе.

В июне 2016 "красные дьяволы" заплатили "Милану" 30 миллионов фунтов за Байи. В своем дебютном английском сезоне Эрик был, пожалуй, самым надежным защитником команды Жозе Моуриньо.

Однако еще в прошлом сезоне Моуриньо стал реже доверять Байи, пока окончательно не разочаровался в 24-летнем игроке сборной Кот-д'Ивуара в этой кампании.

Будучи замененным еще в первом тайме матча против "Ньюкасла" в прошлом месяце, с тех пор Эрик больше не появляется на футбольном поле.

Как сообщает ESPN со ссылкой на свой источник, Байи опасается, что у него нет будущего на "Олд Траффорд" при Моуриньо. Если в ближайшие пару месяцев ситуация не изменится, Эрик может сам проявить заинтересовать к смене клуба.

Интерес к Байи также существует и внутри Премьер-Лиги. Судьба Эрика может быть предрешена, если "Юнайтед" осуществит желаемое и купит центрального защитника топ-уровня в январе.



Метки Байи, Манчестер Юнайтед, Милан

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2018 16:00

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  1. avdeev 05.11.2018 16:58 # avdeev
    Его у Вильяреала купили насколько помню.

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  2. vyrentz 05.11.2018 16:54 # vyrentz
    В июне 2016 "красные дьяволы" заплатили "Милану" 30 миллионов фунтов за Байи.

    Днищееее

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