Эрик Байи стал целью для "Милана"

"Милан" планирует сделать предложение о покупке защитника "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи в январе.

В июне 2016 "красные дьяволы" заплатили "Милану" 30 миллионов фунтов за Байи. В своем дебютном английском сезоне Эрик был, пожалуй, самым надежным защитником команды Жозе Моуриньо.



Однако еще в прошлом сезоне Моуриньо стал реже доверять Байи, пока окончательно не разочаровался в 24-летнем игроке сборной Кот-д'Ивуара в этой кампании.



Будучи замененным еще в первом тайме матча против "Ньюкасла" в прошлом месяце, с тех пор Эрик больше не появляется на футбольном поле.



Как сообщает ESPN со ссылкой на свой источник, Байи опасается, что у него нет будущего на "Олд Траффорд" при Моуриньо. Если в ближайшие пару месяцев ситуация не изменится, Эрик может сам проявить заинтересовать к смене клуба.



Интерес к Байи также существует и внутри Премьер-Лиги. Судьба Эрика может быть предрешена, если "Юнайтед" осуществит желаемое и купит центрального защитника топ-уровня в январе.