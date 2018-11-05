Бернд Лено: "Арсенал" способен доминировать в больших матчах"

Бернд Лено Голкипер "Арсенала" Бернд Лено уверен, что его команда способна доминировать в больших матчах.

В субботнем противостоянии с "Ливерпулем" (1:1) подопечные Унаи Эмери не испугались сыграть в открытый футбол и владели мячом 62% времени. Такая игра убедила Лено, что "канониры" могут владеть инициативой даже против самых грозных соперников.

"Эта игра — доказательство того, что нам по зубам большие команды и что мы способны доминировать в больших матах".

"Убежден, мы были гораздо лучше сегодня, и мы должны продолжать в том же духе. Впереди нас ждут сложные матчи. Против "волков" на следующей неделе будет совершено другой матч".

"Однако вы могли убедиться, что соперник оценил нашу игру. "Ливерпуль" был полон уважения к нам. Они не бросались всей командой в прессинг. Уверен, это должно воодушевить нас", — сообщил Лено ESPN.



Метки Арсенал, Лено, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2018 15:00

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  1. naby-keita 05.11.2018 15:19 # naby-keita
    Арсенал 0-2 М.С.
    Челси 3-2 Арсенал
    Арсенал 1-1 Ливерпуль

    хз, как они были сучками топ-клубов так и остались. А эта Лена пусть подумает над своим поведением

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  2. kolyandr 05.11.2018 15:14 # kolyandr
    отскочили по полной

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