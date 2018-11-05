Бернд Лено: "Арсенал" способен доминировать в больших матчах"

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено уверен, что его команда способна доминировать в больших матчах.

В субботнем противостоянии с "Ливерпулем" (1:1) подопечные Унаи Эмери не испугались сыграть в открытый футбол и владели мячом 62% времени. Такая игра убедила Лено, что "канониры" могут владеть инициативой даже против самых грозных соперников.



"Эта игра — доказательство того, что нам по зубам большие команды и что мы способны доминировать в больших матах".



"Убежден, мы были гораздо лучше сегодня, и мы должны продолжать в том же духе. Впереди нас ждут сложные матчи. Против "волков" на следующей неделе будет совершено другой матч".



"Однако вы могли убедиться, что соперник оценил нашу игру. "Ливерпуль" был полон уважения к нам. Они не бросались всей командой в прессинг. Уверен, это должно воодушевить нас", — сообщил Лено ESPN.