Бернд Лено: "Арсенал" способен доминировать в больших матчах"
Голкипер "Арсенала" Бернд Лено уверен, что его команда способна доминировать в больших матчах.
В субботнем противостоянии с "Ливерпулем" (1:1) подопечные Унаи Эмери не испугались сыграть в открытый футбол и владели мячом 62% времени. Такая игра убедила Лено, что "канониры" могут владеть инициативой даже против самых грозных соперников.
"Эта игра — доказательство того, что нам по зубам большие команды и что мы способны доминировать в больших матах".
"Убежден, мы были гораздо лучше сегодня, и мы должны продолжать в том же духе. Впереди нас ждут сложные матчи. Против "волков" на следующей неделе будет совершено другой матч".
"Однако вы могли убедиться, что соперник оценил нашу игру. "Ливерпуль" был полон уважения к нам. Они не бросались всей командой в прессинг. Уверен, это должно воодушевить нас", — сообщил Лено ESPN.
05.11.2018 15:00
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Арсенал 0-2 М.С.
Челси 3-2 Арсенал
Арсенал 1-1 Ливерпуль
хз, как они были сучками топ-клубов так и остались. А эта Лена пусть подумает над своим поведением
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отскочили по полной
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