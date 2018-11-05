Настрой "Юнайтед" напоминает Смоллингу о временах Фергюсона

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг заявил, что проявившееся умение его команды играть до конца и никогда не отчаиваться напоминает ему о временах сэра Алекса Фергюсона.

В эру Фергюсона "красные дьяволы" вытащили на зубах немало тяжелейших матчей, уступая по ходу игры и забивая поздние мячи. Нечто подобное наблюдается и с недавних пор — победа 1:2 над "Борнмутом" стала третьим из четырех последних поединков, в которых "Юнайтед" удавалось отыгрываться.



"Мы определенно демонстрируем этот настрой — мы никогда не сдаемся, и вы можете видеть, как это проявляется".



"Не имеет значения, насколько плох первый тайм, во втором тайме все мы верим, что можем пойти вперед и добыть победу. Это замечательное ощущение, и оно укрепляет нашу сплоченность".



"Матчи становятся все тяжелее и тяжелее, борьба становится упорнее, чем когда-либо прежде, поэтому все сводится к деталям и к тому, кто способен устроить этот взрыв в заключительные пять минут. Мы наберем еще много очков таким образом", — цитирует Смоллинга Sky Sports.