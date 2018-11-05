"Ливерпуль" решил не брать Шакири в Белград

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп принял решение не брать вингера Джердана Шакири в Белград на матч Лиги Чемпионов против "Црвензы Звезды".

Две недели назад "красные" сокрушили "Црвену Звезду" на "Энфилде" со счетом 4:0. Важную роль в этой победе сыграл Шакири, заслужив похвалу Клоппа.



Тогда же швейцарец косоваро-албанского происхождения заявил, что его не страшит выезд в Белград и возможные нападки местных болельщиков после того, как на Чемпионате Мира в России он провокационным образом отпраздновал голы в ворота сборной Сербии.



Однако сегодня утром стало известно, что Шакири пропустит предстоящий матч. Клопп решил, что его команда справится и без помощи Джердана, которому будет безопаснее не ездить в Белград.



"Мы слышали и читали насчет спекуляций и разговоров о том, какого рода прием ждет Шака. И хотя мы не имеем представления, как было бы на самом деле, мы хотим отправиться туда на 100 процентов сосредоточенными на футболе и не думать о чем-либо постороннем", — объяснил свое решение Клопп в официальном заявлении.



Таким образом, Шакири будет тренироваться в Мелвуде и готовиться к воскресенью, когда на "Энфилд" пожалует самая пропускающая команда Премьер-Лиги в лице "Фулхэма".