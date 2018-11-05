"Ливерпуль" решил не брать Шакири в Белград

Джердан Шакири Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп принял решение не брать вингера Джердана Шакири в Белград на матч Лиги Чемпионов против "Црвензы Звезды".

Две недели назад "красные" сокрушили "Црвену Звезду" на "Энфилде" со счетом 4:0. Важную роль в этой победе сыграл Шакири, заслужив похвалу Клоппа.

Тогда же швейцарец косоваро-албанского происхождения заявил, что его не страшит выезд в Белград и возможные нападки местных болельщиков после того, как на Чемпионате Мира в России он провокационным образом отпраздновал голы в ворота сборной Сербии.

Однако сегодня утром стало известно, что Шакири пропустит предстоящий матч. Клопп решил, что его команда справится и без помощи Джердана, которому будет безопаснее не ездить в Белград.

"Мы слышали и читали насчет спекуляций и разговоров о том, какого рода прием ждет Шака. И хотя мы не имеем представления, как было бы на самом деле, мы хотим отправиться туда на 100 процентов сосредоточенными на футболе и не думать о чем-либо постороннем", — объяснил свое решение Клопп в официальном заявлении.

Таким образом, Шакири будет тренироваться в Мелвуде и готовиться к воскресенью, когда на "Энфилд" пожалует самая пропускающая команда Премьер-Лиги в лице "Фулхэма".



Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Црвена Звезда, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 05.11.2018 13:51 # manutd-20champ
    швейцарец косоваро-албанского происхождения, всё что нужно знать о коротконогом пигмее. крутой замес.

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  2. naby-keita 05.11.2018 13:20 # naby-keita
    Зато у нас есть мой братан Мане, который косплеит празднования, ЮХУУУ

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  3. hollywood-hoe 05.11.2018 13:05 # hollywood-hoe
    Зассал пидор

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