Невилл: "Почеттино блестяще делает свою работу"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл выступил с похвалой главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, отказавшись признать, что "шпоры" стали слабее относительно прошлого сезона.

Новый сезон "Тоттенхэм" начал без какого-либо усиления в летнее трансферное окно, вдобавок до сих пор вынужден проводить свои домашние матчи на "Уэмбли", хотя изначально переезд на новый стадион был запланирован еще на 15 сентября.



Наконец, добавили головной боли Почеттино травмы ведущих игроков, включая Яна Вертонгена, Кристиана Эриксена и Деле Алли, однако Невилл, на днях получивший нагоняй от Харри Рэднаппа за критику "шпор", считает, что Маурисио прекрасно справляется со своей работой.



"Учитывая то, что все их игроки так далеко продвинулись на Чемпионате Мира, учитывая проблемы со стадионом и отсутствие приобретений, было логично ожидать, что у них возникнут сложности на старте сезона, но они великолепно их преодолевают".



"Маурисио Почеттино приходится жонглировать шарами, и в такой ситуации его тренерские навыки тестируются на полную катушку. Ему был брошен вызов, но он с блеском справляется".



"Я обожаю его как тренера, он один из моих любимых тренеров в мировом футболе. Каждый раз, когда я вижу игру "Тоттенхэма", я наслаждаюсь этим. Они стараются играть в футбол правильно, и он блестяще делает свою работу".



"Они стабильно удерживают место в топ-4, показывают хорошую игру неделя за неделей, сезон за сезоном, и это их высочайший уровень за последние 30 лет".



"Тоттенхэм" не регрессирует — просто "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" играют на другом уровне", — сообщил Невилл в эфире.