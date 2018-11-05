Торган Азар: "Эден был прав, что остался в "Челси"

Атакующий полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Бельгии Торган Азар считает, что его старший брат Эден поступил правильно, оставшись в "Челси" минувшим летом.

27-летний Эден великолепно начал новый сезон, отметившись уже семью голами в рамках Премьер-Лиги, что делает его совместно лучшим бомбардиром дивизиона.



При этом Азар-старший не скрывает того, что минувшим летом хотел уйти в "Реал". По мнению Торгана, Эден принял правильное решение, сохранив верность "синим" и не поддавшись соблазну Мадрида.



"Эден принял правильное решение, оставшись в "Челси". "Челси" не был заинтересован в его продаже, и Эден сильно начал сезон".



"Сейчас у "Реала" сложный период. Они уволили своего главного тренера, а ключевые игроки ушли. Они нуждаются в перестройке".



"Эден посмотрит, что будет в конце сезона. Я знаю его. Прямо сейчас он не думает о переходе. Он будет выкладываться без остатка ради "Челси". Также он не хочет конфликтовать со своим клубом. Если он когда-либо уйдет, то сделает это корректно", — сообщил Азар-младший HLN.