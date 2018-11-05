Клопп восхищается Милнером

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил ту роль — на поле и за ее пределами — которую исполнил полузащитник Джеймс Милнер в матче против "Арсенала" (1:1).

В субботнем матче на "Эмирейтс" полузащите "красных" явно чего-то не хватало. Наби Кейта и Джордан Хендерсон остались дома с травмами, Фабиньо все еще адаптируется к английскому футболу, а Джорджиньо Вейналдум устроил себе редкий выходной.



В сложившейся ситуации повышенная нагрузка легла на Милнера, который предстоящей зимой отмечает 33-летие. Клопп остался в восторге не только игрой Джеймса и его голом, но также теми словами, которые ветеран произнес перед своими партнерами по команде в перерыве.



"Мне бы понравилось, если бы вы написали историю про Джеймса Милнера. Кто-нибудь должен написать, что ему снова следует выступать за сборную Англии. Это неплохая идея".



"Милли как вино. Очень хорошее красное вино. Я не уверен, знаменит ли Лидс винами? Он становится только лучше. Думаю, Милли должен скупить все газеты и прочитать это".



"Так получилось, что в первом тайме мы были недостаточно компактны. Милли был тем, кто увидел это первым, и он был не рад этому... Он был очень оживлен по этому поводу, и это хорошо".



"Знаете, как это бывает в раздевалке, где много мужчин, много тестостерона. Есть тот, кто говорит — это я — но иногда до начала моего разговора парни успевают переброситься словами друг с другом. Во втором тайме мы поправили, что было необходимо, а Милли оказался тем, кто забил гол", — цитирует Клоппа Daily Mirror.