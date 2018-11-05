Смоллинг предупредил "Ювентус" и "Сити"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг предупредил "Ювентус" и "Манчестер Сити", что последние успехи "зарядят" его команду на продление своей победной серии.

В течение предыдущей недели "красные дьяволы" отпраздновали воодушевляющие победы над "Эвертоном" и "Борнмутом" в Премьер-Лиге с одинаковым счетом 2:1 и теперь в хорошем настроении подходят к двум большим матчам.



В среду вечером "Юнайтед" сыграет на выезде против "Ювентуса" в Лиге Чемпионов, а в воскресенье проведет дерби с "Манчестер Сити" на "Этихад" в рамках Премьер-Лиги. В преддверии этих тяжелейших матчей Смоллинг полон уверенности, что его команда способна продлить свою удачную серию.



"Думаю, две последних победы зарядят нас. Мы знаем, что это будет очень тяжелая неделя, но мы подходим к ней после ряда хороших результатов, поэтому есть все шансы, что этот месяц сложится успешно для нас. Это будет особенно тяжелый месяц, вдобавок впереди международный перерыв, после которого у нас много домашних матчей, и в этих матчах мы будем обязаны брать очки, чтобы подняться по таблице".



"В Турине мы должны сыграть так, как во втором тайме на "Олд Траффорд". Думаю, мы будем активнее и на сей раз лучше проведем первый тайм. Мы должны повторить ту игру, которую показывали против них во втором тайме дома. Нужно делать этого с самого начала, и тогда мы навяжем им борьбу и будем создавать моменты", — цитирует Смоллинга The Guardian.