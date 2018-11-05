Гомес поражен уровнем конкуренции среди лидирующих команд

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес выразил удивление, насколько плотная борьба идет в верхней части таблицы Премьер-Лиги в этом сезоне.

В минувшую субботу, сыграв вничью 1:1 с "Арсеналом", "красные" продлили свою серию без поражений в этом сезоне Премьер-Лиги до 11 матчей.



Однако это позволяет "Ливерпулю" занимать только третье место, потому что "Манчестер Сити" и "Челси" тоже не знают поражений и выступает еще лучше. Кроме того, в спину мерсисайдцам дышат "Тоттенхэм" и "Арсенал", и столь ожесточенная конкуренция поражает Гомеса.



"Сейчас уровень конкуренции в Премьер-Лиге стал просто безумным, никто не собирается давать слабину. Ты не можешь позволить себе осечку ни в какой момент, иначе другие команды воспользуются этим. Мы должны помнить об этом, независимо от того, кому противостоим. Каждое очко так важно".



"Мы всегда подстегиваем друг друга, всегда требуем от себя больше, и именно так это и должно быть. Мы не можем контролировать действия других команд, поэтому нет смысла волноваться насчет их. Мы просто должны сосредоточиться на своей игре", — цитирует Гомеса Evening Standard.