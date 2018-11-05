Моуриньо объяснил, почему МЮ хуже обороняется в этом сезоне

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо связал ухудшение игры своей команды в обороне с переходом на более атакующую манеру.

В прошлом сезоне оборона "красных дьяволов" стала второй лучшей в Премьер-Лиге, позволив соперникам забить 28 голов — только на один больше, чем чемпионы из "Манчестер Сити".



И хотя летом линия обороны "Юнайтед" не претерпела изменений, не считая покупки Диогу Далота, в этом сезоне подопечные Моуриньо обороняются просто ужасно — 18 пропущенных мячей в 11 матчах, и это пятый худший показатель в дивизионе. Однако Жозе объясняет это тем, что пытается сделать свою команду менее скучной, в чем ее обвиняли в прошлом сезоне.



"Так получается, потому что в прошлом сезоне мы были более оборонительной командой. Играя в более оборонительной манере, ты можешь лучше скрывать свои слабости. Когда ты делаешь упор на оборону, команда недостаточно развивается в других областях, однако нам все равно удавалось добиваться хороших результатов".



"Сейчас я пытаюсь найти баланс между развитием команды во второй и первой фазах атаки, развитием наших талантливых игроков и тем, чтобы не потерять надежность в обороне. Когда мы контролируем игру, все идет хорошо. Когда игру контролирует соперник, у нас возникают проблемы".



"В то же время великолепно осознавать, что мы, независимо от счета на табло и минуты матча, всегда понимаем, что игра не закончена. У нас есть ощущение, что все еще возможно, даже если мы упускаем момент за моментом, как во втором тайме (против "Борнмута"). Мы все равно сражаемся до конца. Это великолепное качество команды", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.