Гвардиола: "Для Стерлинга нет предела в развитии"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его вингер Рахим Стерлинг способен достичь любых высот в футболе, если захочет этого.
На днях стало известно, что Стерлинг дал устное согласие на новый контракт с "Сити", благодаря чему вскоре станет самым высокооплачиваемым английским футболистом с зарплатой около 300 тысяч фунтов в неделю.
В воскресенье 23-летний Рахим доказал, что заслуживает этих денег, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами в победном матче против "Саутгемптона" (6:1).
Гвардиола отказывается ставить своего подопечного в число лучших игроков мира, но убежден, что по своему потенциалу Стерлинг, значительно добавивший в завершении атак, не уступает никому.
"В чем главное изменение, которое с ним произошло? Оно в его голове. В первом сезоне он боялся. Он искал возможность для паса. Он искал партнера".
"Мы обсуждали это, и я говорил ему: "Старайся забивать голы сам. Не имеет значения, если ты промахнешься — будь агрессивен". У меня есть ощущение, что теперь он с удовольствием забивает голы и раздает результативные передачи".
"Он становится победителем по духу, но ему только 23, и мы не можем это забывать. Если он будет стремиться к большему и не будет довольствоваться достигнутым, тогда сможет добиться всего, чего пожелает".
"Он в невероятной форме, но я чувствую, что он может прибавить. Он уже игрок топ-уровня, но он все еще молод, чтобы считаться одним из лучших в мире", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
05.11.2018 00:05
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