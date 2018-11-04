Мане поручает вопрос о новом контракте своему агенту

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что он сосредоточен на игре в футбол, а вопрос о новом контракте оставляет своему агенту.

Переговоры с игроком сборной Сенегала о продлении сотрудничества "красные" начали еще в концовке прошлого сезона, однако Мане, в отличие от своих партнеров по нападению Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, до сих пор не заключил новую сделку.



Сам Садио, чье действующее соглашение истекает в 2021 году, видит в этом лишь отвлекающий фактор и предпочитает полностью отстраниться от процесса переговоров.



"Я больше сосредоточен на матчах, а вещи вроде контрактов я поручаю своему агенту. Я счастлив и сосредоточен на том, чтобы быть максимально полезным для своих партнеров по команде, своего тренера и болельщиков", — сообщил Мане Liverpool Echo.



Также 26-летний сенегалец, забивший семь голов в 14 матчах этого сезона с учетом всех соревнований, заверил, что "Ливерпуль" не оглядывается на результаты конкурентов и сосредоточен только на своей игре.



"Если честно, мы не думаем о "Сити" или о какой-либо другой команде. Нет смысла подвергать себя дополнительному давлению. Сезон все еще в своем начале. Мы должны делать свою работу, и мы сосредоточены именно на этом".



"Мы должны находить позитив. "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" — это все очень хорошие команды, и мы уже сыграли против всех них на выезде, до сих пор ни разу не уступив. Теперь нам нужно стараться делать это еще лучше", — добавил Мане.