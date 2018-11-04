Сарри выделил Азара и Морату после победы над "Пэлас"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри выделил плеймейкера Эдена Азара и нападающего Альваро Морату после победы 3:1 над "Кристал Пэлас".

В субботу "синим" удалось подняться на вторую позицию в Премьер-Лиге, обыграв в дерби "орлов". Именно Мората открыл счет в этом матче, а во втором тайме забил победный гол — с передачи едва вышедшего на замену Азара. Сарри остался очень доволен обоими.



"Альваро прибавляет в плане уверенности, в плане характера, в плане игры на команду, поэтому сейчас я очень им доволен. Он может прибавить еще, потому что его технический потенциал и физический потенциал огромны. Теперь он обрел уверенность в себе и может стать еще лучше".



"В тот момент матча мы нуждались в Азаре. После того, как счет стал 1:1, мы слегка оказались в беде, поэтому мы нуждались в ускорениях и поддержке. Азар сделал голевую передачу уже спустя минуту после выхода на поле. Как я уже говорил раньше, очень важно, что мы имели возможность усилить им игру со скамейки", — сообщил Сарри Sky Sports.