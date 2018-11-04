Гвардиола недоволен, как "Сити" защищался против "Саутгемптона"

У рулевого "Манчесте Сити" Хосепа Гвардиолы остались претензии к игре своей команды в обороне, несмотря на убедительную победу над "Саутгемптоном".

В воскресенье "горожане" смогли единолично возглавить Премьер-Лигу благодаря крупной победе над "святыми" со счетом 6:1. "Сити" оказался на голову сильнее соперника, но при этом, хоть и пропустил единственный гол с пенальти, позволил "Саутгемптону" нанесли более десятка ударов, что расстраивает Гвардиолу.



"Кое-какие вещи у нас получались очень хорошо, первые 20 минут мы были превосходны, и мы очень хорошо атаковали, но мы многое позволили сопернику".



"Матч произвел на меня хорошее впечатление, но в то же время мы не оборонялись хорошо. С другой стороны, счет 6:1, поэтому я удовлетворен. Нам повезло забить свой четвертый гол на последней минуте первого тайма, потому что иначе игра усложнилась бы после перерыва".



"Сегодня мы были убийственны впереди, особенно поначалу, и нас не покидало это ощущение, что мы будем создавать много моментов".



"Но когда мяч оказывался в полузащите у соперника, мы не контролировали мячи и проигрывали подборы. Нам приходилось обороняться глубже, и мы были недостаточно надежды — поэтому-то четвертый гол был так важен", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.