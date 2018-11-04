Мората жалеет, что не сделал хет-трик против "Пэлас"
После победы над "Кристал Пэлас" со счетом 1:3 нападающий "Челси" Альваро Мората признался, что жалеет об упущенной возможности сделать хет-трик.
Мората, набравший отличную форму в последние недели, сделал наибольший вклад в победу над "орлами". 26-летний испанец забил два гола, в том числе решающий на 65-й минуте.
Также у Альваро было несколько других моментов, включая выход один на один в компенсированное время. Мората жалеет, что не оформил свой второй за время выступлений в Англии хет-трик, однако успех команды для него важнее.
"Я мог сделать хет-трик, поэтому нельзя сказать, что я провел идеальный матч, но три очка нас устраивают. Это самое важное для нас. Мы хотим сражаться в Премьер-Лиге до самого конца".
"Мы хорошо сыграли сегодня. Я много думал об упущенной возможности для хет-трика, но я прибавляю и хочу продолжать помогать своей команде добиваться побед".
"Пэлас" удалось сравнять счет, но мы понимали, что нам обязательно нужна победа, чтобы остаться возле вершины с другими командами. Мы нуждались в этих трех очках".
"Здесь очень сложно, потому что Премьер-Лига — лига с самой высокой конкуренцией в мире. Мы хотим брать все свои очки, только так можно претендовать на титул".
"Когда у тебя плохой период, требуется больше времени, чтобы восстановиться. Прошлый год получился сложным для меня по многим причинам. Травмы никогда не бывают ожидаемыми, но сейчас я в порядке, и приятно снова забивать", — сообщил Мората Sky Sports.
04.11.2018 21:15
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Последние комментарии:
Мы тоже жалеем. Было бы красиво конечно.
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Раз в год и Буратина забивает.
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Ну хоть почти не валялся на газоне сёдня, и то хлеб
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