Мората жалеет, что не сделал хет-трик против "Пэлас"

Альваро Мората После победы над "Кристал Пэлас" со счетом 1:3 нападающий "Челси" Альваро Мората признался, что жалеет об упущенной возможности сделать хет-трик.

Мората, набравший отличную форму в последние недели, сделал наибольший вклад в победу над "орлами". 26-летний испанец забил два гола, в том числе решающий на 65-й минуте.

Также у Альваро было несколько других моментов, включая выход один на один в компенсированное время. Мората жалеет, что не оформил свой второй за время выступлений в Англии хет-трик, однако успех команды для него важнее.

"Я мог сделать хет-трик, поэтому нельзя сказать, что я провел идеальный матч, но три очка нас устраивают. Это самое важное для нас. Мы хотим сражаться в Премьер-Лиге до самого конца".

"Мы хорошо сыграли сегодня. Я много думал об упущенной возможности для хет-трика, но я прибавляю и хочу продолжать помогать своей команде добиваться побед".

"Пэлас" удалось сравнять счет, но мы понимали, что нам обязательно нужна победа, чтобы остаться возле вершины с другими командами. Мы нуждались в этих трех очках".

"Здесь очень сложно, потому что Премьер-Лига — лига с самой высокой конкуренцией в мире. Мы хотим брать все свои очки, только так можно претендовать на титул".

"Когда у тебя плохой период, требуется больше времени, чтобы восстановиться. Прошлый год получился сложным для меня по многим причинам. Травмы никогда не бывают ожидаемыми, но сейчас я в порядке, и приятно снова забивать", — сообщил Мората Sky Sports.



Метки Кристал Пэлас, Мората, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2018 21:15

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  1. ccchelsea 04.11.2018 21:30 # ccchelsea
    Мы тоже жалеем. Было бы красиво конечно.

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  2. fc-oil 04.11.2018 21:25 # fc-oil
    Раз в год и Буратина забивает.

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  3. chelsea-69 04.11.2018 21:22 # chelsea-69
    Ну хоть почти не валялся на газоне сёдня, и то хлеб

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