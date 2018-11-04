Мората помог "Челси" обыграть "Пэлас" и выйти на второе место
Дубль Альваро Мораты помог "Челси" одержать победу над "Кристал Пэлас" со счетом 3:1 и вырваться на второе место в Премьер-Лиге.
Залечив травму спины, Эден Азар расположился в запасе "синих". Стартовый же состав команды Маурицио Сарри не изменился относительно победы 0:4 над "Бернли".
Тренер "орлов Рой Ходжсон бросил в бой Макса Майера, который заменил Джордана Айю.
Первые полчаса хозяева "Стэмфорд Бридж" стучались в закрытую дверь. Гости надежно оборонялись и даже пытались огрызаться.
Однако первый же серьезный момент привел к голу. На 32-й минуте Педро со второй попытки прострелил поперек штрафной, мяч дошел до Альваро Мораты, и тот вторым касанием поразил ворота с семи метров — 1:0.
Спустя считанные минуты Виллиан еще раз поразил ворота Уэйна Хеннесси, однако лайнсмен зафиксировал офсайд у бразильца.
"Челси" владел инициативой и дальше, однако для второго гола делал недостаточно. А в начале второго тайма случилось нечто неожиданное, потому что Джеймс Макартур сделал передачу меж двух центральных защитников хозяев на выход Андроса Таунсена, тот убежал в прорыв и пробил мимо голкипера — 1:1.
Ничья категорически не устраивала "синих", поэтому они активизировались, а Маурицио Сарри дополнительно встряхнул игру с помощью выхода на замену Азара. Так "Пэлас" оказался под серьезным давлением.
Именно Азар помог "Челси" снова выйти вперед на 65-й минуте. Эден выполнил подачу со штрафного, мяч прошел через гущу игроков до дальней штанге к Морате, а тот технично принял снаряд и пробил с острого угла — 2:1.
На 70-й минуте все стало окончательно ясно. Маркос Алонсо прострелил с левого фланга в центр штрафной, откуда Педро в касание переправил мяч в ворота — 3:1. На этом игра совсем успокоилась, и в концовке ничего интересного уже не произошло, не считая выхода Мораты один на один в компенсированное время, однако Альваро не удалось перебросить голкипера.
"Челси" не показал какой-то феерической игры, однако непродолжительной вспышки после выхода Эдена Азара на замену хватило, чтобы решить судьбу матча. "Пэлас" был, возможно, слишком осторожен, чересчур уповая на контратаки.
"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
04.11.2018 20:55
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Последние комментарии:
Замены Сарри сыграли
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Непростой матч для пенсов поначалу складывался. Мората - мэн оф зе матч, Баркли - лох оф зе матч.
"однако стабильно классный футбол принялся демонстрировать только в этом сезоне" (с) какой-то mihajlo после трёх неплохих матчей Баркли)
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КОРОЛИ НА ТРОНЕ !
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Такими темпами скоро придется снова на твиттер Мораты подписаться
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Мората затащил, ахуеть.
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Повезло что залетало а то игра ужасна, куча обрезов.
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лузерпуль на СТРАПОНЕ !
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Экономно, на результат. Годится.
Баркли соскучился по своей любимой позиции - на лавке, очевидно. Худший. Именно из-за его ухода, а не выхода Азара, наладилась игра.
Луиз косяк. Походу не с той ноги встал.
Мората. Хорош, но только в завершающей стадии. Реализация 2 из 4 (правда в последнем моменте узнал старого Морату). Это просто ахуеть, честно. Но пока только в единственном матче за календарный год. Посмотрим как дальше. Если так пойдет и дальше, то можно будет закрыть глаза на его говеную игру в остальном: подыгрыш, прием мяча, борьба с защитниками, постоянное нахождение в оффсайде, истерики от каждого столкновения.
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