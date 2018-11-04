Мората помог "Челси" обыграть "Пэлас" и выйти на второе место

Дубль Альваро Мораты помог "Челси" одержать победу над "Кристал Пэлас" со счетом 3:1 и вырваться на второе место в Премьер-Лиге.

Залечив травму спины, Эден Азар расположился в запасе "синих". Стартовый же состав команды Маурицио Сарри не изменился относительно победы 0:4 над "Бернли".



Тренер "орлов Рой Ходжсон бросил в бой Макса Майера, который заменил Джордана Айю.



Первые полчаса хозяева "Стэмфорд Бридж" стучались в закрытую дверь. Гости надежно оборонялись и даже пытались огрызаться.



Однако первый же серьезный момент привел к голу. На 32-й минуте Педро со второй попытки прострелил поперек штрафной, мяч дошел до Альваро Мораты, и тот вторым касанием поразил ворота с семи метров — 1:0.



Спустя считанные минуты Виллиан еще раз поразил ворота Уэйна Хеннесси, однако лайнсмен зафиксировал офсайд у бразильца.



"Челси" владел инициативой и дальше, однако для второго гола делал недостаточно. А в начале второго тайма случилось нечто неожиданное, потому что Джеймс Макартур сделал передачу меж двух центральных защитников хозяев на выход Андроса Таунсена, тот убежал в прорыв и пробил мимо голкипера — 1:1.



Ничья категорически не устраивала "синих", поэтому они активизировались, а Маурицио Сарри дополнительно встряхнул игру с помощью выхода на замену Азара. Так "Пэлас" оказался под серьезным давлением.



Именно Азар помог "Челси" снова выйти вперед на 65-й минуте. Эден выполнил подачу со штрафного, мяч прошел через гущу игроков до дальней штанге к Морате, а тот технично принял снаряд и пробил с острого угла — 2:1.



На 70-й минуте все стало окончательно ясно. Маркос Алонсо прострелил с левого фланга в центр штрафной, откуда Педро в касание переправил мяч в ворота — 3:1. На этом игра совсем успокоилась, и в концовке ничего интересного уже не произошло, не считая выхода Мораты один на один в компенсированное время, однако Альваро не удалось перебросить голкипера.



"Челси" не показал какой-то феерической игры, однако непродолжительной вспышки после выхода Эдена Азара на замену хватило, чтобы решить судьбу матча. "Пэлас" был, возможно, слишком осторожен, чересчур уповая на контратаки.



"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче