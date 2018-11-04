Мората помог "Челси" обыграть "Пэлас" и выйти на второе место

Альваро Мората Дубль Альваро Мораты помог "Челси" одержать победу над "Кристал Пэлас" со счетом 3:1 и вырваться на второе место в Премьер-Лиге.

Залечив травму спины, Эден Азар расположился в запасе "синих". Стартовый же состав команды Маурицио Сарри не изменился относительно победы 0:4 над "Бернли".

Тренер "орлов Рой Ходжсон бросил в бой Макса Майера, который заменил Джордана Айю.

Первые полчаса хозяева "Стэмфорд Бридж" стучались в закрытую дверь. Гости надежно оборонялись и даже пытались огрызаться.

Однако первый же серьезный момент привел к голу. На 32-й минуте Педро со второй попытки прострелил поперек штрафной, мяч дошел до Альваро Мораты, и тот вторым касанием поразил ворота с семи метров — 1:0.

Спустя считанные минуты Виллиан еще раз поразил ворота Уэйна Хеннесси, однако лайнсмен зафиксировал офсайд у бразильца.

"Челси" владел инициативой и дальше, однако для второго гола делал недостаточно. А в начале второго тайма случилось нечто неожиданное, потому что Джеймс Макартур сделал передачу меж двух центральных защитников хозяев на выход Андроса Таунсена, тот убежал в прорыв и пробил мимо голкипера — 1:1.

Ничья категорически не устраивала "синих", поэтому они активизировались, а Маурицио Сарри дополнительно встряхнул игру с помощью выхода на замену Азара. Так "Пэлас" оказался под серьезным давлением.

Именно Азар помог "Челси" снова выйти вперед на 65-й минуте. Эден выполнил подачу со штрафного, мяч прошел через гущу игроков до дальней штанге к Морате, а тот технично принял снаряд и пробил с острого угла — 2:1.

На 70-й минуте все стало окончательно ясно. Маркос Алонсо прострелил с левого фланга в центр штрафной, откуда Педро в касание переправил мяч в ворота — 3:1. На этом игра совсем успокоилась, и в концовке ничего интересного уже не произошло, не считая выхода Мораты один на один в компенсированное время, однако Альваро не удалось перебросить голкипера.

"Челси" не показал какой-то феерической игры, однако непродолжительной вспышки после выхода Эдена Азара на замену хватило, чтобы решить судьбу матча. "Пэлас" был, возможно, слишком осторожен, чересчур уповая на контратаки.

"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче



Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2018 20:55

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  1. chebrec 04.11.2018 21:03 # chebrec
    Замены Сарри сыграли

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  2. sausage 04.11.2018 21:02 # sausage
    Непростой матч для пенсов поначалу складывался. Мората - мэн оф зе матч, Баркли - лох оф зе матч.
    "однако стабильно классный футбол принялся демонстрировать только в этом сезоне" (с) какой-то mihajlo после трёх неплохих матчей Баркли)

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  3. griezmann 04.11.2018 21:01 # griezmann
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ !

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  4. farot 04.11.2018 21:01 # farot
    Такими темпами скоро придется снова на твиттер Мораты подписаться

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  5. chelsea-super 04.11.2018 20:59 # chelsea-super
    Мората затащил, ахуеть.

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  6. chelseafanmd 04.11.2018 20:58 # chelseafanmd
    Повезло что залетало а то игра ужасна, куча обрезов.

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  7. mancityman 04.11.2018 20:57 # mancityman
    лузерпуль на СТРАПОНЕ !

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  8. ry-l 04.11.2018 20:57 # ry-l
    Экономно, на результат. Годится.

    Баркли соскучился по своей любимой позиции - на лавке, очевидно. Худший. Именно из-за его ухода, а не выхода Азара, наладилась игра.

    Луиз косяк. Походу не с той ноги встал.

    Мората. Хорош, но только в завершающей стадии. Реализация 2 из 4 (правда в последнем моменте узнал старого Морату). Это просто ахуеть, честно. Но пока только в единственном матче за календарный год. Посмотрим как дальше. Если так пойдет и дальше, то можно будет закрыть глаза на его говеную игру в остальном: подыгрыш, прием мяча, борьба с защитниками, постоянное нахождение в оффсайде, истерики от каждого столкновения.

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