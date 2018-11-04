"Манчестер Сити" сокрушил "Саутгемптон"

"Манчестер Сити" не встретил никаких проблем против "Саутгемптона", нанеся своему сопернику сокрушительное поражение со счетом 6:1.

По сравнению с минимальной победой над "Тоттенхэм" в понедельник вечером из стартового состава "горожан" исчез Рияд Махрез, вместо которого вышел Лерой Сане. Браим Диас, герой кубкового матча с "Фулхэмом", даже не попал в запас.



У "святых" вернулись в команду Пьер-Эмиль Хейбьерг, Джеймс Уорд-Проуз и Шейн Лонг.



Оборона "Саутгемптона" выдержала только пять минут, по прошествии которых натиск "Сити" привел к голу. Давид Сильва сделал короткую передачу забежавшему Сане внутри штрафной, а Лерой прострелил вдоль ворот. Передача предназначалась Рахиму Стерлингу, однако Уэсли Худт совершил автогол — 1:0.



Второго гола тоже не пришлось ждать долго. На 12-й минуте Стерлинг как нож сквозь масло прошел через всю оборону гостей практически до лицевой, а затем прострелил на Серхио Агуэро, и тот с пары метров поразил ворота — 2:0.



На 17-й минуте Агуэро мог оформить дубль, выйдя один на один с Алексом Маккарти, однако голкипер "святых" выручил свою команду.



Спустя еще минуту счет все-таки стал разгромным. Неутомимый Стерлинг навесил с края штрафной на Сане, тому пробить не дали, но мяч отскочил к Давиду Сильве, который нанес удар в касание с лету — 3:0.



Похоже, столь испепеляющее начало шокировало даже "Сити". К середине тайма "горожане" значительно сбавили обороны, а на 28-й минуте и вовсе прозевали стремительный рывок в штрафную Данни Ингса, на котором Эдерсон без особой нужды нарушил правила. Сам же пострадавший реализовал пенальти, сделав это предельно хладнокровно — 3:1.



Эта оплеуха привела хозяев в чувство, и они снова принялись атаковать. Порой штрафная "святых" представляла из себя просто проходной двор.



Когда уже шло компенсированное к первому тайму время, Агуэро выцарапал у Седрика Соареша уходящий мяч и прострелил на Стерлинга в центр штрафной. Первый удар у Рахима не получился, однако англичанин сохранил контроль над снарядом и со второй попытки достиг цели — 4:1.



После перерыва у "Саутгемптона" случился небольшой период активности. Подопечным Марка Хьюза даже удалось дважды напрячь Эдерсона, но тот не подвел команду. Вскоре "Сити" ответил дальним крученым ударом Сане — штанга!



На 67-й минуте "горожане" забили очередной гол, близость которого витала в воздухе. Агуэро сделал передачу по краю штрафной на подключившегося Стерлинга, а тот пробил низом с острого угла — 5:1.



На этом хозяева окончательно успокоились, однако на последней минуте еще раз огорчили Маккарти. Сане принял передачу от Стерлинга на линии штрафной, переложил мяч с ноги на ногу и неотразимо пробил — 6:1.



"Сити" одержал сверхуверенную проблему, а единственным разочарованием стал ненужный фол Эдерсона, приведший к пенальти. "Саутгемптон" был просто ужасен, даже несмотря на значительное превосходство соперника в классе.



"Манчестер Сити" — "Саутгемптон". Отчет о матче