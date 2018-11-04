"Манчестер Сити" сокрушил "Саутгемптон"

Рахим Стерлинг и Бернарду Силва "Манчестер Сити" не встретил никаких проблем против "Саутгемптона", нанеся своему сопернику сокрушительное поражение со счетом 6:1.

По сравнению с минимальной победой над "Тоттенхэм" в понедельник вечером из стартового состава "горожан" исчез Рияд Махрез, вместо которого вышел Лерой Сане. Браим Диас, герой кубкового матча с "Фулхэмом", даже не попал в запас.

У "святых" вернулись в команду Пьер-Эмиль Хейбьерг, Джеймс Уорд-Проуз и Шейн Лонг.

Оборона "Саутгемптона" выдержала только пять минут, по прошествии которых натиск "Сити" привел к голу. Давид Сильва сделал короткую передачу забежавшему Сане внутри штрафной, а Лерой прострелил вдоль ворот. Передача предназначалась Рахиму Стерлингу, однако Уэсли Худт совершил автогол — 1:0.

Второго гола тоже не пришлось ждать долго. На 12-й минуте Стерлинг как нож сквозь масло прошел через всю оборону гостей практически до лицевой, а затем прострелил на Серхио Агуэро, и тот с пары метров поразил ворота — 2:0.

На 17-й минуте Агуэро мог оформить дубль, выйдя один на один с Алексом Маккарти, однако голкипер "святых" выручил свою команду.

Спустя еще минуту счет все-таки стал разгромным. Неутомимый Стерлинг навесил с края штрафной на Сане, тому пробить не дали, но мяч отскочил к Давиду Сильве, который нанес удар в касание с лету — 3:0.

Похоже, столь испепеляющее начало шокировало даже "Сити". К середине тайма "горожане" значительно сбавили обороны, а на 28-й минуте и вовсе прозевали стремительный рывок в штрафную Данни Ингса, на котором Эдерсон без особой нужды нарушил правила. Сам же пострадавший реализовал пенальти, сделав это предельно хладнокровно — 3:1.

Эта оплеуха привела хозяев в чувство, и они снова принялись атаковать. Порой штрафная "святых" представляла из себя просто проходной двор.

Когда уже шло компенсированное к первому тайму время, Агуэро выцарапал у Седрика Соареша уходящий мяч и прострелил на Стерлинга в центр штрафной. Первый удар у Рахима не получился, однако англичанин сохранил контроль над снарядом и со второй попытки достиг цели — 4:1.

После перерыва у "Саутгемптона" случился небольшой период активности. Подопечным Марка Хьюза даже удалось дважды напрячь Эдерсона, но тот не подвел команду. Вскоре "Сити" ответил дальним крученым ударом Сане — штанга!

На 67-й минуте "горожане" забили очередной гол, близость которого витала в воздухе. Агуэро сделал передачу по краю штрафной на подключившегося Стерлинга, а тот пробил низом с острого угла — 5:1.

На этом хозяева окончательно успокоились, однако на последней минуте еще раз огорчили Маккарти. Сане принял передачу от Стерлинга на линии штрафной, переложил мяч с ноги на ногу и неотразимо пробил — 6:1.

"Сити" одержал сверхуверенную проблему, а единственным разочарованием стал ненужный фол Эдерсона, приведший к пенальти. "Саутгемптон" был просто ужасен, даже несмотря на значительное превосходство соперника в классе.

"Манчестер Сити" — "Саутгемптон". Отчет о матче



Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. moneymaker 04.11.2018 20:56 # moneymaker
    Что за тренд ссать на колбасу?

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  2. leonardo91 04.11.2018 20:53 # leonardo91
    С победой парни! Мората исправляется даже с такой реализацией.

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  3. mata05 04.11.2018 20:52 # mata05
    Подвинься колбаса

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  4. ry-l 04.11.2018 20:52 # ry-l
    Мората закончился не успев начаться?

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  5. mata05 04.11.2018 20:52 # mata05
    Малата ахаххаха

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  6. thegodfather 04.11.2018 20:52 # thegodfather
    пижон ебаный, ну ниче, сегодня был молодцом.
    Походу перед матчем говна въебал.

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  7. leonardo91 04.11.2018 20:48 # leonardo91
    Мората молодец старается,должен еще прибавить в стабильности.

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  8. mototroller 04.11.2018 20:42 # mototroller
    Вчера ляказет пописял на колбасу. Сегодня стерлинг. И Мората

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  9. mototroller 04.11.2018 20:40 # mototroller
    Выкинули с первого на третье место колбасу. Сейчас с главной выкинем мсшникав. Типа дубль Мораты принес победу Челси...

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  10. rentv 04.11.2018 20:40 # rentv
    Какая же уродливая эта новая солистка серебра. Теперь даже не подрочить нормально. Верните Фаворскую!

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  11. mototroller 04.11.2018 20:38 # mototroller
    С первого на третье место плюююх

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  12. sellman 04.11.2018 20:38 # sellman
    2. Челси, 27 забитых
    3. ЛФК, 21 забитый

    Портовые цыплята, что-там на счет атакующего футбола?!

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  13. monsieurgood 04.11.2018 20:36 # monsieurgood
    2.Челси
    Тихий океан







    Р'льех






    ливерпуль

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  14. al-faarabi 04.11.2018 20:34 # al-faarabi
    лузерка уже третья, леол. так и до скама недалеко

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  15. dannylucker 04.11.2018 20:31 # dannylucker
    конкуренты у ливера появились

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  16. leonardo91 04.11.2018 20:30 # leonardo91
    Gooooooooal :D))

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  17. monsieurgood 04.11.2018 20:29 # monsieurgood
    Ч - чемпионский
    Е - ебырь
    Л - ливерпульских
    С - скаузеров
    И - ихахах

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  18. superzaki 04.11.2018 20:29 # superzaki
    Гоооол педрито

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  19. leonardo91 04.11.2018 20:28 # leonardo91
    Вышел Азариньо и сразу результат.

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  20. chelsea-69 04.11.2018 20:28 # chelsea-69
    Заслуженно

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