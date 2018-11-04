Шакири требует больше уважения к себе

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири потребовалбольше уважения к себе за свои предыдущие заслуги.

В период выступлений за "Баварию" Шакири выиграл два титула Бундеслиги, два Кубка Германии, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира. До этого Джердан также трижды становился чемпионом Швейцарии в составе "Базеля".



Шакири считает, что вылет со "Стоуком" из Премьер-Лиги в прошлом сезоне подпортил его репутацию, и Джердан находит это несправедливым.



"Вылет со "Стоуком" был очень неприятным опытом для клуба и для меня лично. Надеюсь, они быстро вернутся в Премьер-Лигу. Несмотря на это, я являюсь победителем Лиги Чемпионов. Думаю, это заслуживает уважения".



"Люди должны помнить, где я играл раньше. Должны помнить качества, которыми я обладаю, и мои достижения в игре. В Мюнхене выступал за одну из крупнейших команд в мире, да и сейчас я снова в одном из крупнейших клубов. Поэтому я не испытываю никакого давления, надевая футболку "Ливерпуля".



"Когда я возвращаюсь в Мюнхен, болельщик показывают, что любят меня. Я хочу, чтобы здесь было так же. Почему нет?" — сообщил Шакири Daily Mirror.