Шакири требует больше уважения к себе

Джердан Шакири Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири потребовалбольше уважения к себе за свои предыдущие заслуги.

В период выступлений за "Баварию" Шакири выиграл два титула Бундеслиги, два Кубка Германии, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира. До этого Джердан также трижды становился чемпионом Швейцарии в составе "Базеля".

Шакири считает, что вылет со "Стоуком" из Премьер-Лиги в прошлом сезоне подпортил его репутацию, и Джердан находит это несправедливым.

"Вылет со "Стоуком" был очень неприятным опытом для клуба и для меня лично. Надеюсь, они быстро вернутся в Премьер-Лигу. Несмотря на это, я являюсь победителем Лиги Чемпионов. Думаю, это заслуживает уважения".

"Люди должны помнить, где я играл раньше. Должны помнить качества, которыми я обладаю, и мои достижения в игре. В Мюнхене выступал за одну из крупнейших команд в мире, да и сейчас я снова в одном из крупнейших клубов. Поэтому я не испытываю никакого давления, надевая футболку "Ливерпуля".

"Когда я возвращаюсь в Мюнхен, болельщик показывают, что любят меня. Я хочу, чтобы здесь было так же. Почему нет?" — сообщил Шакири Daily Mirror.



Метки Ливерпуль, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2018 19:00

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  1. jesus33 04.11.2018 19:47 # jesus33
    Бунт в стане портовых крыс.

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  2. outsider 04.11.2018 19:46 # outsider
    Чел любит, чтобы ему чесали ЧСВ...

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  3. rap-woiska 04.11.2018 19:20 # rap-woiska
    моур стаил

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  4. recyjoed 04.11.2018 19:11 # recyjoed
    титуловее чем мс

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