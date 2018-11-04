Пол Мерсон: "Я ошибался насчет "Арсенала"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон извинился за свой скептицизм в отношении "Арсенала" перед матчем против "Ливерпуля".

Давая прогноз на субботний матч Премьер-Лиги, завершившийся вничью 1:1, Мерсон выразил уверенность, что мерсисайдцы "разорвут в клочья" команду Унаи Эмери.



Пол предсказал "Ливерпулю" уверенную победу со счетом 1:3, однако после матча был вынужден признать, что явно недооценил свою бывшую команду.



"Нужно отдать должное "Арсеналу", я ошибался насчет них, и я так рад, что они заставили меня пожалеть о своих словах. Очевидно, что они прогрессируют с каждой неделей. Я с поднятой рукой могу сказать, что никогда не желал "Арсеналу" плохого! Я просто искренне делюсь своим мнением, когда меня спрашивают", — написал Мерсон в твиттере.