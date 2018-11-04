Пол Мерсон: "Я ошибался насчет "Арсенала"

Арсенал Эксперт Sky Sports Пол Мерсон извинился за свой скептицизм в отношении "Арсенала" перед матчем против "Ливерпуля".

Давая прогноз на субботний матч Премьер-Лиги, завершившийся вничью 1:1, Мерсон выразил уверенность, что мерсисайдцы "разорвут в клочья" команду Унаи Эмери.

Пол предсказал "Ливерпулю" уверенную победу со счетом 1:3, однако после матча был вынужден признать, что явно недооценил свою бывшую команду.

"Нужно отдать должное "Арсеналу", я ошибался насчет них, и я так рад, что они заставили меня пожалеть о своих словах. Очевидно, что они прогрессируют с каждой неделей. Я с поднятой рукой могу сказать, что никогда не желал "Арсеналу" плохого! Я просто искренне делюсь своим мнением, когда меня спрашивают", — написал Мерсон в твиттере.



Метки Арсенал, Ливерпуль, Мерсон, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. firmino9 04.11.2018 18:42 # firmino9
    Я тоже ошибался, зауважал арс после вчерашнего матча

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  2. xiaomi 04.11.2018 18:34 # xiaomi
    ахахах, это фиаско братан

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  3. kolyandr 04.11.2018 18:30 # kolyandr
    удобная позиция, если что всегда можно извиниться

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  4. central-07 04.11.2018 18:24 # central-07
    Сука, хули пиздел раньше времени


    Вот бы местные далбичи тоже так извинялись бы и мир стал бы лучше и добрее

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  5. redwhitegun 04.11.2018 18:19 # redwhitegun
    Да ты просто хреновый прогнозист...

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  6. puhovik-vengera 04.11.2018 18:09 # puhovik-vengera
    Что ж ты фраер сдал назад...

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