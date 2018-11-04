Пол Мерсон: "Я ошибался насчет "Арсенала"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон извинился за свой скептицизм в отношении "Арсенала" перед матчем против "Ливерпуля".
Давая прогноз на субботний матч Премьер-Лиги, завершившийся вничью 1:1, Мерсон выразил уверенность, что мерсисайдцы "разорвут в клочья" команду Унаи Эмери.
Пол предсказал "Ливерпулю" уверенную победу со счетом 1:3, однако после матча был вынужден признать, что явно недооценил свою бывшую команду.
"Нужно отдать должное "Арсеналу", я ошибался насчет них, и я так рад, что они заставили меня пожалеть о своих словах. Очевидно, что они прогрессируют с каждой неделей. Я с поднятой рукой могу сказать, что никогда не желал "Арсеналу" плохого! Я просто искренне делюсь своим мнением, когда меня спрашивают", — написал Мерсон в твиттере.
04.11.2018 18:00
Просмотров: 1290
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Я тоже ошибался, зауважал арс после вчерашнего матча
(ответить)
ахахах, это фиаско братан
(ответить)
удобная позиция, если что всегда можно извиниться
(ответить)
Сука, хули пиздел раньше времени
Вот бы местные далбичи тоже так извинялись бы и мир стал бы лучше и добрее
(ответить)
Да ты просто хреновый прогнозист...
(ответить)
Что ж ты фраер сдал назад...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий