"Челси" рассматривает Роберто Перейру на замену Азару

Атакующий полузащитник "Уотфорда" Роберто Перейра пополнил шорт-лист, который составляет "Челси" на случай расставания с Эденом Азаром.

Как известно, Азар до сих пор не договорился с "синими" о новом контракте, хотя его действующий истекает уже в конце следующего сезона. Свою нерешительность Эден объясняет мечтой о "Реале".



Таким образом, над "Челси" продолжает висеть угроза лишиться ключевого игрока, и с приближением конца сезона эта угроза будет только возрастать.



"Синие" не потеряли надежд продлить сотрудничество с 27-летним бельгийцем, однако сложившаяся ситуация заставляет их быть готовыми к тому, что Азар покинет клуб.



Дабы подстраховать себя, лондонцы составляют список игроков, которые потенциально могут заменить Эдена. Ранее пресса сообщала, что в этом шорт-листе значится плеймейкер "Лиона Набиль Фекир, а сегодня Daily Mirror передает, что "синие" обратили внимание на Перейру.



27-летний аргентинец очень классно проводит этот сезон, забив пять голов в 11 матчах Премьер-Лиги. Предполагается, что сам Роберто жаждет получить второй шанс в большом клубе, ранее в своей карьере не сумев заиграть в "Ювентусе".