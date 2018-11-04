Ходжсон уверен, что Баркли на правильном пути в "Челси"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон считает, что полузащитник "Челси" Росс Баркли на правильном пути к тому, чтобы реализовать свой талант.

Пять лет назад именно при Ходжсоне Баркли, тогда еще юниор "Эвертона", дебютировал за сборную Англии. С тех пор Росс проделал большой путь, однако стабильно классный футбол принялся демонстрировать только в этом сезоне, забивая в каждом из трех последних матчей в Премьер-Лиге. Рой считает, что 24-летнему полузащитнику нужно продолжать в том же духе.



"Сейчас Росс демонстрирует все то, что, как мы тогда думали, он может делать и должен делать. Ему не повезло получить травму, когда он перебрался в "Челси", но он исключительно хорошо преодолел свои трудности. Сейчас его форма выглядит гораздо лучше, чем когда он последний раз работал у меня в сборной Англии".



"Когда он приехал к нам в 2016 году, то понял, что его форма должна быть значительно лучше, чтобы он попал в заявку на Евро. Он трудился невероятно упорно, чтобы привести себя в форму, но в то время он не играл регулярно, и у нас было много других талантов".



"Баркли — это тот игрок, который, если он будет играть регулярно и оставаться в форме, обладает всем, что ты хочешь видеть в полузащитнике. Я рад за него", — цитирует Ходжсона The Guardian.