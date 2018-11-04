Ходжсон уверен, что Баркли на правильном пути в "Челси"
Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон считает, что полузащитник "Челси" Росс Баркли на правильном пути к тому, чтобы реализовать свой талант.
Пять лет назад именно при Ходжсоне Баркли, тогда еще юниор "Эвертона", дебютировал за сборную Англии. С тех пор Росс проделал большой путь, однако стабильно классный футбол принялся демонстрировать только в этом сезоне, забивая в каждом из трех последних матчей в Премьер-Лиге. Рой считает, что 24-летнему полузащитнику нужно продолжать в том же духе.
"Сейчас Росс демонстрирует все то, что, как мы тогда думали, он может делать и должен делать. Ему не повезло получить травму, когда он перебрался в "Челси", но он исключительно хорошо преодолел свои трудности. Сейчас его форма выглядит гораздо лучше, чем когда он последний раз работал у меня в сборной Англии".
"Когда он приехал к нам в 2016 году, то понял, что его форма должна быть значительно лучше, чтобы он попал в заявку на Евро. Он трудился невероятно упорно, чтобы привести себя в форму, но в то время он не играл регулярно, и у нас было много других талантов".
"Баркли — это тот игрок, который, если он будет играть регулярно и оставаться в форме, обладает всем, что ты хочешь видеть в полузащитнике. Я рад за него", — цитирует Ходжсона The Guardian.
04.11.2018 16:00
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Раскрывается у Сарри совсем по другому, показывает иногда более зрелую игру что ли. Но с другой стороны, его скорость, напор и разрезные передачи в Эве мне нравились больше.
PS "однако стабильно классный футбол принялся демонстрировать только в этом сезоне"
Серьёзно? Три матча и стабильно классный футбол?)
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Ужасное чтение игры от Росса продемонстрировал матч за Суперкубок с «Ман Сити». Перед первым голом «горожан» Джорджиньо рукой показал Баркли занять опорную. Росс не считал подсказку партнера, позволил сопернику вскрыть центр поля и организовать результативную атаку. Казнь от Сарри вышла уже через три дня – «Челси» взял на позицию Баркли Матео Ковачича.
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«Если бы я играл с ним в одной команде, то мы бы постоянно спорили. И даже не в каждой игре, а каждые пять минут. Он бежит с мячом, когда должен избавиться от него и отдать пас. Он отдает пас, когда должен сам продвинуться к воротам. Он как минимум плох в принятии решений», – объяснил Сунесс.
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Я знаю только одного стоящего Баркли...и его зовут Чарльз:)
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