Пюэль поддержал рефери, показавшего желтую карточку Грею после гола

Ли Проберт Наставник "Лестера" Клод Пюэль заявил, что рефери Ли Проберт был прав, показав желтую карточку нападающему "лис" Демараю Грею за празднование гола со снятой футболкой.

Единственный гол 22-летнего Грея решил судьбу субботнего матча Премьер-Лиги против "Кардиффа" в пользу "лис". Празднуя забитый мяч, Демарай снял игровую футболку и продемонстрировал майку в память о трагически погибшем владельце клуба Вишае Шриваддханапрабхе.

Проберт с явной неохотой достал из кармана желтую карточку и предъявил ее Грею, как то предписываю правила, и эта тема стала одной из главных для дискуссий после матча. Многие считают, что рефери в этой ситуации мог проявить понимание и оставить игрока без наказания, однако Пюэль поддержал Ли.

"Мы играли как профессионалы, и рефери тоже было важно оставаться профессионалом. Он знает правила, и Деми было важно получить эту желтую карточку. Это единственный раз, когда я одобряю желтую карточку своему игроку. Это было очень эмоционально", — цитирует Пюэля Sky Sports.



Метки Грей, Кардифф, Лестер, Премьер-Лига, Проберт, Пюэль, рефери

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2018 15:00

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  1. liverpool1892est 04.11.2018 15:48 # liverpool1892est
    Высшее проявление уважения погибшему,классно и по спортивному самоотверженно-обреченно.Судья не мог не показать желтую карточку,иначе вся драматургия этого поступка была бы испорчена исключением из правил и созданием не нужного прецедента

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  2. rap-woiska 04.11.2018 15:30 # rap-woiska
    всё норм.

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  3. chebrec 04.11.2018 15:13 # chebrec
    Всё верно

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