Пюэль поддержал рефери, показавшего желтую карточку Грею после гола

Наставник "Лестера" Клод Пюэль заявил, что рефери Ли Проберт был прав, показав желтую карточку нападающему "лис" Демараю Грею за празднование гола со снятой футболкой.

Единственный гол 22-летнего Грея решил судьбу субботнего матча Премьер-Лиги против "Кардиффа" в пользу "лис". Празднуя забитый мяч, Демарай снял игровую футболку и продемонстрировал майку в память о трагически погибшем владельце клуба Вишае Шриваддханапрабхе.



Проберт с явной неохотой достал из кармана желтую карточку и предъявил ее Грею, как то предписываю правила, и эта тема стала одной из главных для дискуссий после матча. Многие считают, что рефери в этой ситуации мог проявить понимание и оставить игрока без наказания, однако Пюэль поддержал Ли.



"Мы играли как профессионалы, и рефери тоже было важно оставаться профессионалом. Он знает правила, и Деми было важно получить эту желтую карточку. Это единственный раз, когда я одобряю желтую карточку своему игроку. Это было очень эмоционально", — цитирует Пюэля Sky Sports.





