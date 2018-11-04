Жоржиньо рассказал о суевериях Сарри

Полузащитник "Челси" Жоржиньо рассказал, что его наставник Маурицио Сарри является очень суеверным человеком.

До перехода в "Челси" минувшим летом Жоржиньо довелось на протяжении трех сезонов поработать с Сарри в "Наполи". Итальянец смог хорошо узнать Маурицио как профессионала и как личность.



Известно, что Сарри отличался суевериями еще во времена в Серии Д, когда он, например, несколько раз въезжал в автомобиль одного из своих игроков на парковке на удачу. Перебравшись на "Стэмфорд Бридж", Маурицио сохранил свои странные привычки.



"Знаете, его очень легко понять. Он по-своему смотрит на вещи. У него нет секретов. Он простой человек. У него есть свои убеждения, свои суеверия. Как и у каждого из нас".



"Например, во время игры он никогда не коснется мяча. Даже если мы проигрываем, а мяч уходит за пределы поля, и нам нужно как можно скорее вернуть его в игру, он не приблизится к нему. И ни в коем случае не коснется его".



"Есть и другие вещи, но ведь это нормально, не так ли?" — объяснил Жоржиньо Chelsea TV.