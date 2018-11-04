"Реал" готов подождать Почеттино до лета

Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" остается тренером мечты для президента "Реала" Флорентино Переса, который готов подождать аргентинца до окончания сезона.

Напомним, после провального старта сезона Королевский клуб поспешил избавиться от Хулена Лопетеги. Перес хотел пригласить на освободившееся место Антонио Конте, однако с экс-наставником "Челси" у него возникли непреодолимые разногласия.



В данный момент обязанности главного тренера "Реала" на временных основаниях исполняет Сантьяго Солари, и в этой роли, как утверждает Daily Mirror, он может остаться до окончания сезона.



По информации издания, своей долгосрочной целью победители Лиги Чемпионов избрали Почеттино. В Мадриде смирились, что Маурисио не бросит "шпор" посреди сезона, однако надеются переманить аргентинского специалиста следующим летом.



Утверждается, что в качестве альтернативы Почеттино "Реал" рассматривает рулевого "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, который тренировал "Реал" с 2010 по 2013 год и до сих пор находится в хороших отношениях с Пересом.