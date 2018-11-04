Моуриньо и Скоулз отметили роль Эрреры в победе над "Борнмутом"

Андер Эррера Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо и экс-игрок "красных дьяволов" Пол Скоулз сошлись во мнение, что появление на замену Андера Эрреры изменило течение матча против "Борнмута".

Накануне "Юнайтед" отпраздновал победу 1:2 в гостях у "Борнмута", пропустив первым и невыразительно отыграв первый тайм.

Уже на 56-й минуте Моуриньо ввел в игру Эрреру, и появление на поле испанского полузащитника помогло "дьяволам" дожать соперника. Жозе остался доволен вкладом Андера в этот успех.

"В перерыве я начал с позитива. Я сказал, что невозможно играть хуже, чем это делали мы, поэтому второй тайм точно получится лучше. Я рад, что выпустил Андера. Я чувствовал, что команда нуждается в такого рода игроке, чтобы сделать нашу игру более сбалансированной, быстрее возвращать мяч и лучше комбинировать. Команда заиграла гораздо лучше и стала создавать гораздо больше моментов", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.

Отметил игру Эрреры и Скоулз, выступавший экспертом в студии BT Sport.

"Он хорошо себя проявил. Думаю, Эррера значительно преобразил игру команды. Он помог снизить количество ошибок, придал команде надежности и позволил Погба делать то, в чем Поль хорош".

"Погба не нравится исполнять роль, когда от него требуют дисциплины в полузащите. Фреду, как мне кажется, тоже. Поэтому вышел Эррера и взял это на себя", — сообщил Скоулз.



Метки Борнмут, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Скоулз, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2018 12:00

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  1. godlike 04.11.2018 13:17 # godlike
    лучший опорник говорили они, а он присел под того, чья деревянная игра не бросалась в глаза из-за игры рядом с действительно лучшим опорником

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  2. trahalshik01 04.11.2018 12:54 # trahalshik01
    Нет, давайте всегда играть с Матичем, который опоздал со своим футболом на 15 лет.

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