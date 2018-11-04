Моуриньо и Скоулз отметили роль Эрреры в победе над "Борнмутом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо и экс-игрок "красных дьяволов" Пол Скоулз сошлись во мнение, что появление на замену Андера Эрреры изменило течение матча против "Борнмута".

Накануне "Юнайтед" отпраздновал победу 1:2 в гостях у "Борнмута", пропустив первым и невыразительно отыграв первый тайм.



Уже на 56-й минуте Моуриньо ввел в игру Эрреру, и появление на поле испанского полузащитника помогло "дьяволам" дожать соперника. Жозе остался доволен вкладом Андера в этот успех.



"В перерыве я начал с позитива. Я сказал, что невозможно играть хуже, чем это делали мы, поэтому второй тайм точно получится лучше. Я рад, что выпустил Андера. Я чувствовал, что команда нуждается в такого рода игроке, чтобы сделать нашу игру более сбалансированной, быстрее возвращать мяч и лучше комбинировать. Команда заиграла гораздо лучше и стала создавать гораздо больше моментов", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.



Отметил игру Эрреры и Скоулз, выступавший экспертом в студии BT Sport.



"Он хорошо себя проявил. Думаю, Эррера значительно преобразил игру команды. Он помог снизить количество ошибок, придал команде надежности и позволил Погба делать то, в чем Поль хорош".



"Погба не нравится исполнять роль, когда от него требуют дисциплины в полузащите. Фреду, как мне кажется, тоже. Поэтому вышел Эррера и взял это на себя", — сообщил Скоулз.