Сарри намекнул, что не нуждается в Дринкуотере и Мосесе

Виктор Мосес и Данни Дринкуотер Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри намекнул, что у полузащитника Данни Дринкуотера и вингера Виктора Мосеса нет перспектив на "Стэмфорд Бридж".

Дринкуотер и Мосес практически не появлялись на поле на протяжении серии "синих" из 15 матчей без поражений на старте нового сезона.

Сарри связывает это со сменой схемы на 4-3-3 относительно 3-4-3, по которой "Челси" играл в прошлом сезоне. Маурицио попросту не нуждается в футболистах профиля Данни и Виктора, и если те не прибавят и не адаптируются, их ситуация не улучшится.

"Я не знаю, есть ли у них будущее в "Челси". Они должны прибавить, но у них слегка другие характеристики, чем мне нужно".

"Ситуация такова, что Дринкуотер, как мне кажется, не подходит для игры с двумя центральными полузащитниками. Я сказал ему о своих мыслях насчет этого еще два месяца назад".

"Что касается Мосеса, то он больше годится для игры в качестве вингбека, чем вингера или крайнего защитника", — цитирует Сарри BBC.



Метки Дринкуотер, Мосес, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2018 11:00

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  1. blueswin 04.11.2018 11:21 # blueswin
    продай потом говори, зачем снижаешь цену на и так никому не нужных игроков

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  2. blackdreamer 04.11.2018 11:19 # blackdreamer
    курильщик разваливает синюю помойку

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