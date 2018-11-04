Сарри намекнул, что не нуждается в Дринкуотере и Мосесе

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри намекнул, что у полузащитника Данни Дринкуотера и вингера Виктора Мосеса нет перспектив на "Стэмфорд Бридж".

Дринкуотер и Мосес практически не появлялись на поле на протяжении серии "синих" из 15 матчей без поражений на старте нового сезона.



Сарри связывает это со сменой схемы на 4-3-3 относительно 3-4-3, по которой "Челси" играл в прошлом сезоне. Маурицио попросту не нуждается в футболистах профиля Данни и Виктора, и если те не прибавят и не адаптируются, их ситуация не улучшится.



"Я не знаю, есть ли у них будущее в "Челси". Они должны прибавить, но у них слегка другие характеристики, чем мне нужно".



"Ситуация такова, что Дринкуотер, как мне кажется, не подходит для игры с двумя центральными полузащитниками. Я сказал ему о своих мыслях насчет этого еще два месяца назад".



"Что касается Мосеса, то он больше годится для игры в качестве вингбека, чем вингера или крайнего защитника", — цитирует Сарри BBC.